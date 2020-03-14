因應罷韓危機 江啟臣15日擬會韓國瑜

（中央社記者余祥台北14日電）因應罷免危機，國民黨主席江啟臣擬在15日與高雄市長韓國瑜會面，近韓人士建議，黨中央需對外宣示全黨相挺韓國瑜，也盼黨中央協調全國黨籍市議員認養高雄各行政區，透過市政宣傳，讓人民有感。

江啟臣上任後宣示將幫助韓國瑜度過罷免危機，也透露兩人已經約好見面，由於江啟臣15日將赴高雄出席光德寺淨心長老蕭鴻川老先生讚頌大典，韓國瑜也將出席同場活動，推測兩人可能會在15日會面。

黨內人士指出，原以為2020總統大選結束，再加上疫情影響，罷韓議題會冷卻，但目前看來動能仍很大，若黨中央無法找到有效辦法助韓，不但江啟臣的威望會受到影響，下一波台中市長盧秀燕可能也無法倖免於罷免。

至於黨中央到底要如何幫助韓國瑜，黨內人士說，這個議題很棘手，日前有中常委建議到高雄辦行動中常會，或是不分區認養高雄選區等作法，但同時又要考慮到是否反而會助長罷韓情緒。

近韓人士認為，罷韓團體在高雄試圖形塑全黨切割韓國瑜的氛圍，因此首先黨中央要做的，就是必須對外宣示，國民黨與韓國瑜是一致的，避免讓對方找到破口。

除了宣示性的作為，近韓人士提到，由於發動罷免者是民間團體，不可能去限制公民權，也不必激起罷韓和反罷韓的對立，而是要回歸到市政宣傳。

但該人士坦言，目前感受不到高雄在地黨籍市議員、里長的幫忙，日前罷韓團體送交連署書時，黨團也沒有幫韓國瑜說話，這可能是過去國民黨長期在野，角色還沒有轉換過來，但實在對於現在的處境不利。

因此，他們盼黨中央可以出手協調全台黨籍縣市議員，認養高雄各個行政區，透過面對面市政宣導，跟民眾溝通、釋疑，讓大家了解韓國瑜到底為高雄做了什麼，建立一套市政宣傳的SOP。

也有地方人士認為，罷韓的連署數量仍需要受到檢驗，可能有很多重複連署的情形，待高雄市選委會查核完畢後，若實際連署數量不如罷韓團體聲稱的多，也許會讓罷韓氣氛得到緩和。

針對江韓會，高雄市新聞局長鄭照新日前受訪時定調，會面內容大概是討論如何讓中央和地方共同合作；不是幫助韓國瑜，是一起幫助高雄發展。（編輯：紀淑芳）1090314