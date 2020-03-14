口罩實名制2.0 政院多管齊下確保民眾取貨

（中央社記者王承中台北14日電）口罩實名制2.0上路，民眾反應熱烈，行政院官員今天表示，有關於後續通知付費的簡訊，以及匯款金流、鋪貨物流的部分，都已安排妥當，確保民眾可以領到口罩，整個系統基本上已架設完畢。

口罩實名制2.0日前上路，開放民眾網路預購成人口罩，數量維持每7天3片、每片新台幣5元，試辦預購期一週，19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，將可在26日至4月1日到超商取貨。

行政院官員告訴中央社記者，雖然開放當天，因同時間民眾大量湧入訂購，一度使得網站、APP塞車，但當天就已經把狀況排除。

官員指出，有關於簡訊通知民眾付費的部分，也已跟五大電信商洽談完畢，後續匯款的金流，以及物流的部分也都安排妥當，確保民眾可以在26日到4月1日領到預購的口罩。

至於後續是否會持續辦理口罩線上預購，官員表示，目前雖然是第一次辦理線上預購，但整個系統基本上已經架設完畢，後續會透過試辦的情況收集相關資料後，再進行調整，未來是否會常態化，還有待行政院長蘇貞昌拍板。

衛福部次長何啟功日前指出，口罩實名制2.0上路後，未來將視口罩分配量，如果供給足夠，會考慮一次多預購幾週，或調整每次購買的量，疫情指揮中心將會做細部討論。

行政院副院長陳其邁也在臉書粉絲團上發文表示，口罩實名制2.0上線，12日第一天已有47萬筆預購，包括健保APP 36.6萬、eMask10.4萬。而昨天到晚上8時止，共39.7萬筆，其中健保APP 36.5萬、eMask3.2萬。

陳其邁指出，至於合併運費、能否讓預購和拿到口罩的日子更接近等等建議，各相關部會、工程師們持續評估、考量。

另外，陳其邁也提醒民眾，同一人重複登記還是只會有一份口罩，付款採簡訊通知付款，19日才會通知，若有收到電話通知，請直接撥打165反詐騙專線檢舉。（編輯：紀淑芳）1090314