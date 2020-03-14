府：總統副總統行程分工 不因疫情影響政府運行

（中央社記者溫貴香台北14日電）武漢肺炎疫情延燒全球，各國政要深陷染疫風暴，總統府發言人丁允恭今天說，總統個人或與總統長時間接觸人員、總統府、官邸的防疫規格，早已提前部署、全面升級。

總統日前也曾公開表示，她與副總統陳建仁的行程會有妥適分工，讓政府運行不因疫情造成不便。

武漢肺炎疫情蔓延全球，包括伊朗、法國、英國、西班牙等各國政要相繼傳出確診武漢肺炎，引發關注。美國總統川普、副總統彭斯（Mike Pence）更因曾與巴西官員代表團共進晚餐，該團巴西官員陸續傳出確診，引發川普是否染疫的疑慮，全球高度關注。

丁允恭下午受訪表示，總統府整體防疫措施都已經陸續展開，不論是官邸、總統府，現在的防疫管理做得更周全；至於總統與副總統行程，除了必要共同出席的儀典與會議等，都會進行妥適的分工。

另外，總統的維安原本就有傳染病等相關防疫部署與緊急應變，這次因應武漢疫情，防疫規格全面升級。

丁允恭說，國安局特勤中心的強化防疫作為包括，「分時作息、分地辦公」作為將隨時啟動、減少開集會頻率並備有視訊會議系統、每日定期實施營區消毒、若有疑似病例立即實施小組隔離等措施。

至於總統辦公處所，丁允恭說，包括總統府與永和官邸都有依照指揮中心的規範，提前部署包括量額溫、酒精消毒；進入總統府後，各樓層電梯、按鍵也貼上貼膜，每天進行更換；總統府各辦公室與座車，每日都會進行消毒工作。

他表示，總統府與官邸，都會維持適宜的通風與空氣流動，尤其是會議進行時。

總統府日前也公告，自109年3月7日起，暫停平日及假日開放參觀活動，重新開放日期將另行公告。

他表示，近來總統的行程規劃也都與防疫有關，視察口罩、酒精工廠或新竹馬偕醫院等，也會避免進行人潮聚集的大型活動；接見外賓採取拱手不握手，總統外出參訪行程若接受媒體訪問，也由總統府自備擴音機與麥克風，降低感染風險。（編輯：紀淑芳）1090314