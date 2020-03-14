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學童提醒鄭文燦取餐不能講話 黃偉哲潘孟安按讚

最新更新：2020/03/14 16:00

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）桃園市長鄭文燦日前視察某國小營養午餐取餐流程時，開口詢問學童防疫準備情形，反遭學童點名「市長不能講話」。台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安今天都按讚留言，稱讚「最佳衛教影片」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，全國各縣市積極投入防疫準備與措施，民主進步黨籍多位縣市首長在防範疫情時，經常會在臉書上觀摩打氣。

鄭文燦11日前往桃園市義興國小，視察營養午餐供應情況與廚房管理流程，同時對於負責打菜的小學生們，按照標準規定，戴手套、口罩、帽套，以防範疫情的擴散，高度讚賞。

鄭文燦隨後也在臉書中貼出一段影片，當天在校內排隊領餐時，問到小學生現在打菜時是否戴帽套、手套、口罩時，在旁的1名小學生突然說「市長不能講話」，現場傳出一陣笑聲，鄭文燦也立即「遵守規定」，安靜排隊取餐。

鄭文燦隨後貼文表示，「加強衛教宣導，桃園真的做到了」。

鄭文燦在臉書上貼文後，今天也獲得黃偉哲、潘孟安貼文喊讚。黃偉哲說「最佳衛教影片」、潘孟安留言「最高品質！」，鄭文燦也分別回話「學生的話要聽」、「靜悄悄」。讓緊張的疫情氛圍下，因為彼此留言打氣，吸引更多人按讚。

鄭文燦表示，教育局加強宣導學生在用餐時不交談、避免飛沫傳染，相信校園高標準的防疫工作，也讓家長更放心。

不少民眾因為這段影片也貼文表示「小孩很不錯，有在聽老師教的」、「小朋友糾正市長打菜不能講話，市長也很棒，接受糾正」。（編輯：卞金峰）1090314

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