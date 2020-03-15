蕭邦大賽改名中華台北 外交部：尚可接受

（中央社記者游凱翔台北15日電）波蘭蕭邦鋼琴大賽將台灣參賽者國籍標成「中國台灣」，經交涉後，國籍已改成「中華台北」。外交部今天表示，結果雖不完美但尚可接受，會繼續努力讓世界了解台灣不是中國一部分。

波蘭蕭邦鋼琴大賽將台灣參賽者的國籍標成「中國台灣」，讓參賽者和外交部不滿，經抗議和交涉後國籍已改成「中華台北」。

外交部發言人歐江安上午表示，經溝通協調，主辦單位終於在台北時間14日作出正面回應，比照國際奧會模式及若干國際音樂賽事的前例，以「中華台北」國籍標示取代「中國台灣」，使台灣選手權益不受矮化影響，並與「中國」選手有所區別。

歐江安指出，目前中國參賽者國籍標示是「中國」，香港參賽者國籍標示是「中國香港」，與我國參賽選手以「中華台北」名稱標示有明顯區別。

歐江安也說，外交部對中國政府橫蠻施壓波蘭主辦單位的無理作法表達高度不滿，波方主辦單位在面臨中方極大的政治壓力仍盡力尋求可能的解決方式，使台灣參賽選手不受矮化，決定依據國際奧會模式，以「中華台北」名義稱呼台灣參賽者，外交部對於波方展現的誠意與努力表示肯定，並期盼台灣參賽選手都能不受政治干預，平等參賽，盡情發揮音樂才藝。

歐江安指出，外交部感謝波蘭各方的努力，這樣的結果雖然不完美，但尚可接受，會繼續努力讓全世界了解台灣不是中國的一部分，音樂及藝術不應受到政治力的不當干預。（編輯：黃國倫）1090315