民進黨地方主委5月改選 高市布局牽動市長補選

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨地方黨部主委5月底將改選，目前多個縣市有二組以上人馬表態競爭，其中高雄市黨部主委改選還牽動「罷韓」與高雄市長補選，目前傳出高雄市非新蘇系統擬合推立委趙天麟參選高雄市黨部主委。

民進黨兩年一度的黨代表、黨部主委選舉將在5月底登場。

民進黨黨內人士指出，目前海派有意推舉前台北市議員王孝維參選台北市黨部主委，綠色友誼連線擬推前立委薛凌角逐；新北市黨部主委，正國會系統的余天任滿後，海派有意讓新北市議員何博文參選主委，何博文也相當積極，雖然新北市黨部評召陳建智也有意參選，但有希望整合。

黨內人士說，台中市主委部分，正國會派系領頭羊、前台中市長林佳龍支持市議員李天生，新系目前無人表態，地方有整合，應會推舉李天生；爭取連任的彰化縣黨部主委邱建富，面臨綠色友誼推出的縣黨部評召許廣東挑戰；苗栗縣黨部主委杜文卿屆滿，目前縣議員羅貴星、許櫻萍等人都表態參選；台南市主委部分，台南市黨部評議委員會召集人潘新傳、執行委員陳世輝都表態參選。

高雄市黨部主委趙文男已表態要競選連任，不過，近期傳出，高雄市非新蘇系統已凝聚共識要支持立委趙天麟角逐高市黨部主委。趙文男今天受訪指出，這是黨內的良性競爭。

趙天麟今天受訪指出，的確很多人勸進，地方人士希望他承擔的原因，一個是希望罷韓與市長補選成功，一是讓黨部全面跟年輕世代接軌對話；對於地方各系統期待與支持的聲音他聽到了，會在3月底選舉公告時做最後決定。

民進黨立委管碧玲指出，趙天麟參選也不能把自己當作為派系而參選，而是要以團結黨為要務。

管碧玲表示，政黨票部分，國民黨、民進黨、第三勢力呈現「三分天下」的局面，顯見總統、立委個人的光環與黨的形象有落差，因此民進黨的形象創造是下階段很重要任務，趙天麟出來參選黨部主委，在這個時機很有意義，她不會用派系的眼光看待。

若罷韓行動通過，接下來新任高雄市黨部主委將處理市長補選輔選事宜。

對於高雄市長補選可能人選，管碧玲也提到，目前從民調、基層的聲音，各方面都認為行政院副院長陳其邁是最適合的人選；她說，陳其邁在上次的高雄市長選舉落選，「大家不認同的人當選」，選民很希望能夠重新做一次選擇。（編輯：蘇龍麒）1090315