江韓會共識挺韓國瑜 尹立籲國民黨別陪葬

（中央社記者程啟峰高雄15日電）「江韓會」達成挺韓國瑜共識，Wecare高雄發起人尹立今天表示，罷韓2階連署數量及速度超乎預期，罷韓儼然成全高雄市民共識，呼籲國民黨別再救背信忘義的市長，以免「陪葬」。

尹立下午在光復高雄罷韓總部說明罷韓第2階段罷免連署書區里排序，並回應「江韓會」（中國國民黨主席江啟臣和高雄市長韓國瑜會面）看法。

尹立指出，罷韓2階連署提前達標，一個月內連署書逾55萬份，連署速度及數量超乎原先預期，連署過程不乏藍營里長拗不過里民要求而私下受理罷韓連署，各里受理連署書數量排行前3名落在左營區，第4名是楠梓區。

他又說，其中連署書數量第1名的左營區福山里，2018年高雄市長選舉韓國瑜得票贏對手陳其邁約1倍，但這次卻躍登罷韓連署第一，可見罷韓已不分藍綠。

尹立認為，韓國瑜荒腔走板言行，毫無誠信，把高雄民意當作什麼，一再愚弄市民，罷免韓國瑜幾乎已成高雄人共識，新任國民黨主席應為國民黨提名韓國瑜選總統向高雄人道歉，而不是以傾全黨之力去救韓國瑜，否則只會讓國民黨離中間選民及淺藍選民更遠，再次衷心呼籲江啟臣別讓國民黨跟韓國瑜一起陪葬。

依照選罷法規定，罷免第2階段要在40天內完成查核。經中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。公民團體預估罷免投票時間可能是6月13日或是6月中旬。（編輯：李錫璋）1090315