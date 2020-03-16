跨黨派立委合唱防疫歌曲 盼替醫護人員打氣

（中央社記者陳俊華台北16日電）武漢肺炎疫情延燒，詞曲創作人竹間也看見各界對防疫工作的努力，寫下防疫歌曲「幸福台灣子」，並找來7位跨黨派立委共同獻聲，在短短2週時間內完成錄製、MV拍攝，要替台灣傳遞正能量。

竹間也上午與參與歌曲錄製的民進黨立委許智傑、陳亭妃、趙天麟、蔡易餘、何志偉、賴品妤，及國民黨立委洪孟楷等人共同舉行「幸福台灣子」MV首播記者會，影片中立法院長游錫堃、衛生福利部長陳時中也現身加油。

竹間也表示，看到民間自發性的「我ok，你先領」活動，讓他備受感動，也思考自己能為台灣做些什麼，因此寫下這首歌，原本想找歌手演唱，卻又擔心受到經紀合約問題影響，最後決定邀立委大合唱。為配合立委行程，即使深夜也要進錄音室加班，從創作到錄製完成，只用了不到2週時間。

何志偉說，台灣的防疫已經成為全世界典範，這首歌要替基層機護人員打氣，也在這波防疫過程中，看到台灣人性的美好；陳亭妃表示，感謝所有防疫、醫護人員不眠不休，台灣防疫成了全球標竿，「我台灣，我驕傲」。

趙天麟表示，自己很喜歡唱歌，從來沒有比這次更有意義，希望可以用自己的歌聲，替第一線防疫人員加油；蔡易餘說，這是人生第一次參與歌曲錄製，可以透過歌曲向所有人員加油，因為有他們的付出，台灣一定可以戰勝疫情。

賴品妤說，台灣到現在是防疫模範生，這是無庸置疑的，也有很多國家來跟台灣取經；除了第一線醫護人員最辛苦之外，能有這樣的防疫成果，也是台灣每一個人共同抗疫，「全民抗疫，台灣加油！」許智傑說，這次發現台灣人真的是「幸福台灣子」，希望疫情趕快結束。

洪孟楷表示，疫情從1月至今，全台2300萬人共同防疫的決心，就如同歌詞所寫的，要用歌詞傳達正能量，希望台灣加油、全球加油。（編輯：郭萍英）1090316