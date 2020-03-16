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首頁 / 政治

3月學運30週年 游錫堃：珍惜自由民主制度

最新更新：2020/03/16 14:44

（中央社記者范正祥台北16日電）立法院長游錫堃今天以「3月學運．30週年」為題在臉書發文指出，自由民主得來不易，人民權利不會憑空而降，呼籲珍惜自由民主制度。

游錫堃表示，316在台灣的歷史上有很重要的意義。1990年3月學運，成功促成「1992國會全面改選」，加上「1996總統直選」，台灣人民有了香港人羨慕的「雙普選」，奠定了自由民主的基礎，使台灣成為華人文化圈的第一個民主國家。

游錫堃指出，自由民主得來不易，人民權利不會憑空而降；回顧去年的香港「反送中」運動，港人所提出的五大訴求之一，其中重要的一項就是立即實行「真雙普選」，因為沒有真正的雙普選，就沒有真正的民主。

他也指出，2018年的316，美國總統川普簽署「台灣旅行法」，同年底續簽署「亞洲再保證倡議法」，2020國會再通過「台北法案」，進一步推進台美間的合作，包括武漢肺炎的防疫，兩國將共同研發疫苗。

游錫堃表示，台美間的合作是根基於自由民主制度，「如今在我們身邊如同呼吸一般的自由民主的空氣，都是前人的血汗打拼所累積，得來不易，務必要更加珍惜。」（編輯：紀淑芳）1090316

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