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武漢肺炎／新北居家檢疫失聯者盧禮勇 在台北尋獲
首頁 / 政治

國手返台居家檢疫 蔡總統指示安排配套備戰奧運

最新更新：2020/03/16 19:53

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天說，針對國手和教練比賽回國後的居家檢疫，她已經指示教育部體育署配合中央流行疫情指揮中心，要安排適當的場地和配套措施，協助有需求的國手們，能夠一面居家檢疫，一面維持訓練，繼續備戰奧運。

台灣羽球一姐戴資穎在全英羽球公開賽奪冠，台灣羽球好手周天成在全英羽球公開賽男單決賽獲亞軍，不過，因為武漢疫情，他們返台後，得接受14天居家檢疫。

蔡總統晚間透過臉書貼文指出，謝謝台灣的體育國手，為了奧運資格不得不出國拚戰時，依然心繫台灣，配合防疫規定。

蔡總統說，針對國手和教練比賽回國後的居家檢疫，她已經指示教育部體育署配合中央流行疫情指揮中心，要安排適當的場地和配套措施，協助有需求的國手們，能夠一面居家檢疫，一面維持訓練，繼續備戰奧運。

她說，昨天剛落幕的全英羽球公開賽，是全世界歷史最悠久的羽球賽，她要恭喜戴資穎第三次勇奪女子單打冠軍，積分即將重返世界第一；蔡總統並恭喜男子單打亞軍周天成、男子雙打第三名的李洋和王齊麟，同步創下台灣選手有史以來最棒的成績。

「不論是防疫還是體育，我們都讓世界看見台灣的努力」，蔡總統說，台灣會繼續加油，拚防疫、也要協助選手拚出最好的成績。（編輯：紀淑芳）1090316

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