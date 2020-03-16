政院：持續減煤 沒有包庇中火

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院日前宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，藍營批評護航中火。行政院今天表示，沒有「濫權包庇中火」，反而3年多來持續積極減煤，藍營說法與事實不符、混淆視聽。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安等人今天召開記者會表示，行政院利用全國防疫緊繃時刻，護航中火，罔顧全國民眾的健康；政院此舉是站在減煤與空污防治的對立面，要掩蓋無法提供穩定供電的事實。

對此，Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，行政院沒有「濫權包庇中火」、沒有「黑手」、沒有「雙重標準」、沒有「政治考量」、也沒有「站在環保的對立面」。政府3年多來持續積極減煤，並要求任何電廠都須遵守「空污法」規定，始終嚴格執法，目的就是要改善中部地區的空污。國民黨立院黨團的說法與事實不符，公開發言應完整揭露真相與全貌，不能只說片段，刻意混淆人民視聽。

Kolas指出，行政院從105年開始，在前政府執政的時代，就陸續發函給並提醒台中市政府，台中市政府想要送來行政院備查的「台中市公司場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，但始終沒有完成備查，正是因為其中的第三、四、六條牴觸「空氣污染防制法（空污法）」以及「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定。

Kolas說，從前政府時代的105年起，行政院就數次發函台中市政府表示因牴觸中央法律，請台中市政府盤點該自治條例，明察是否違反中央法律的授權，也請台中市政府自行提出修正的意見，中央一直等待台中市府的回應，但直到109年3月，將近4年，台中市政府才終於發函，堅持沒有違反空污法。

她說，儘管見解不同，中央依然不得不依照憲政與法治精神，以「地方制度法」規定，宣告該自治條例的部分條文無效，以維持法律適用的一致性。

Kolas表示，去年台中電廠陸續減煤，台中市府核發的許可用煤量是1600萬公噸，由於政府要求台電應加速減煤，台電去年只使用1264萬公噸，去年的排放量比2014年減少超過5成，也在冬天空污的高峰期降載；不但要興建室內煤倉，而且正朝著減少燃煤機組、更換燃氣機組的進度前進，目的是不再燃煤，改採燃氣。

她表示，一個數十年前由舊政府決定興建的火力發電廠，為現在的中部人帶來空污傷害，當今政府願意面對，並積極解決沉痾，誠摯地呼籲台中市政府及國民黨立院黨團能共同面對，與中央一起聯手合作，拋開藍綠，為中部人民的健康一起努力。（編輯：楊玫寧）1090316