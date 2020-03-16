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武漢肺炎／新北居家檢疫失聯者盧禮勇 在台北尋獲
首頁 / 政治

第三級地區旅遊確診公布姓名 政院支持依法防疫

最新更新：2020/03/16 20:04

（中央社記者顧荃台北16日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，執意赴第三級地區旅遊若確診武漢肺炎，將公布姓名。行政院發言人Kolas表示，支持依法防疫，公布姓名目的不在暴露個資，是保護人民健康。

由於陸續出現2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診個案與國外旅遊有關，疫情指揮中心今天表示，執意赴「國際旅遊疫情建議等級」第三級警示國家地區旅遊者，不可領居家檢疫補償，並加徵必要費用，倘若確診，公布姓名；另外，高中以下師生這學期上課日結束前暫停出國。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，支持依法施行防疫措施，疫情中心引用特別條例，公布姓名的目的不在暴露任何個資，是保護台灣人民健康。

另外，行政院長蘇貞昌在臉書發文表示，為了補貼受武漢肺炎影響，受隔離、檢疫者和照顧者，政府將會發給一天1000元的防疫補償金，感謝民眾願意犧牲個人的不便，配合整體防疫措施，也補貼大家損失的工資。但沒必要卻執意要跑去被列為第三級警告的地方，不應該享有這樣的補償。

蘇貞昌說，17日起，民眾在指揮中心發布第三級警告後，仍然前往那些國家或地區進行非必要旅遊，回國因此需要接受隔離或檢疫，政府將取消發給防疫補償金，請各位民眾出國前要三思。（編輯：蘇志宗）1090316

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