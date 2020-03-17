高中以下師生禁出國 蘇貞昌：都有法源依據

（中央社記者陳俊華台北17日電）加強武漢肺炎防疫，高中以下師生本學期禁出國。行政院長蘇貞昌今天說，這是基於防疫需要，在傳染病防治法、特別條例中都有法源依據，希望不要有個人為了自私理由，成為防疫破口，害人也害己。

教育部16日表示，配合中央流行疫情指揮中心加強武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）防疫，3月17日起到本學期上課日結束為止，高中以下學校全面停止師生出國計畫，如有特殊必要可專案申請。

立法院今天進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席。

蘇貞昌在會前接受媒體訪問時表示，這是基於防疫需要，也是保護國人、保護年輕人，依照專家及疫情指揮中心決議；這都是為了國人健康，希望大家多多配合，世界很多國家受武漢肺炎感染，要多保護自己、減少國人負擔。

蘇貞昌說，法源依據是基於傳染病防制法第7條，「主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生」，剛通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，也明定「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」。

至於是否有補償機制？蘇貞昌說，相關限制措施、補償措施，特別條例都有規定，指揮中心也都有明白宣布；希望國人配合，過去這段期間台灣防疫之所以受到全世界各國肯定，正因為人民跟政府合作努力，才會做出好成績，讓台灣最好一面給世界看，成為世界典範，希望不要有任何個人，為了自私的理由，增加國人負擔，也讓防疫破口，害人也害己。

媒體詢問，有醫師建議台灣要與歐洲國家斷航。蘇貞昌說，台灣要跟世界往來，基於防疫需要不得已，很多國家一開始就整個封鎖起來，但台灣一步步隨疫情變化，做最審慎考量，絕對是超前部署。

蘇貞昌說，過去很成功防止第一波，但現在還是戰戰兢兢，因為面對第二波一點都不敢掉以輕心，希望國人依照指揮中心宣布，大家配合、加倍小心，不要讓自己陷入險境；台灣雖然沒有鎖國，但有公告很多地區，希望國人非絕對必要不要去，這是保護自己，也保護國人。

另外，口罩實名制2.0預購700萬片內不用抽籤。蘇貞昌說，口罩實名制的實施，感謝過去長時間建立相當完整的公衛體系像是健保卡、夜以繼日生產口罩的朋友、鍵盤高手訂定機制，希望更多人更方便購得口罩，所以推出2.0。

蘇貞昌說，最初擔心會有沒意想到的狀況，第一天一開始有點卡卡，後來就很順，人數沒有超乎預期，生產量還可以足夠供給，目前判斷以人數來算，「提供口罩夠的，不用抽籤」。（編輯：郭無患）1090317