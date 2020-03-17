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自主健康管理結束 李永得：百分之百完全健康

最新更新：2020/03/17 10:28
3月1日至2日期間，客委會曾辦理一項參訪活動，確診武漢肺炎的澳洲籍音樂家並沒有參加此項活動，但受邀參加活動的貴賓中，有人曾經與這名音樂家有直接接觸，為了確保安全，當時有參與這項活動的人士，都採取最高防疫標準自主健康管理，包括客委會主委李永得。李永得（圖）17日表示，自主健康管理都結束了，確定百分之百完全健康，大家都平安。中央社記者范正祥攝 109年3月17日
3月1日至2日期間，客委會曾辦理一項參訪活動，確診武漢肺炎的澳洲籍音樂家並沒有參加此項活動，但受邀參加活動的貴賓中，有人曾經與這名音樂家有直接接觸，為了確保安全，當時有參與這項活動的人士，都採取最高防疫標準自主健康管理，包括客委會主委李永得。李永得（圖）17日表示，自主健康管理都結束了，確定百分之百完全健康，大家都平安。中央社記者范正祥攝 109年3月17日

（中央社記者范正祥台北17日電）日前來台演出的澳洲音樂家確診感染武漢肺炎，為了確保安全，包括客委會主委李永得等人都採取最高防疫標準自主健康管理；李永得今天表示，自主健康管理都結束了，確定百分之百完全健康。

立法院會今天進行立委對行政院長施政方針及施政報告質詢，李永得在立法院回應媒體詢問時作了以上表示。

3月1日至2日期間，客委會曾辦理一項參訪活動，確診武漢肺炎的澳洲籍音樂家並沒有參加此項活動，但受邀參加此活動的貴賓中，有人曾經與這名音樂家有直接接觸，已作居家隔離；按照規定，接觸者的接觸者無需採取處置，但為了確保安全，當時有參與這項活動的人士，包括李永得及貴賓，都採取最高防疫標準自主健康管理；客委會也說明，李永得並未與此音樂家接觸過，澄清不實傳言。

李永得今天回應媒體詢問連日來進行自主健康管理的情形時說，「我是預防性的自主健康管理」，都結束了。

他表示，自主健康管理都結束了，一些人都被採檢，第一檢都是陰性，也已經超過14天了，而且都沒有任何症狀，所以可以確定百分之百完全健康，沒有問題。

李永得說，非常感恩，大家都平安。（編輯：趙蔚蘭）1090317

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楊長鎮：李永得未接觸澳籍音樂家 不需自主管理

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