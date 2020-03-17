宣告生煤管制條例部分無效 蘇貞昌：堅守情理法

（中央社記者陳俊華台北17日電）台中市生煤管制條例部分遭宣告無效，行政院長蘇貞昌今天說，行政院依法行政，情、理、法都非常堅守，政府沒有政治考量，只有為環境更好考量，這件事不分藍綠、不分黨籍。

對於行政院上週宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，台中市政府16日表示，已收到行政院公文，將與台中市議會共同研擬對策，由市議會向司法院聲請釋憲。

立法院今天進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席。民進黨立委黃國書質詢時關注此事，並詢問行政院立場。

蘇貞昌說，行政院基於是立法院通過法律的主管機關，依法行政，如果不尊重立法院通過的法律，「那貴院就關門了」，所以中火這件案子，「法、理、情行政院都非常堅守」。

蘇貞昌表示，就「法」來說，行政院環保署是空污法的主管機關，對於相關法律當然是規範全國，地方自治條例不能違反，如有違反條文，經過不斷通告台中市政府卻不改，最後中央主管機關不得已要做宣布。

蘇貞昌說，就「理」來說，從台中市中火發電，蔡政府上任以來，總統蔡英文非常重視，行政院也一直努力，中火已減少燃煤600萬噸，比起馬政府時代，這方面大大進步，就連台中市政府都5次發新聞稿，一再說有進步，去年12月台中市長盧秀燕再次發新聞稿，說已減少空污4成以上。所以在「理」上，「台中市政府這樣的做法是不對的」。

蘇貞昌表示，就「情」來說，「很奇怪」，一方面台中市說希望空污要能進步，台中火力發電廠、經濟部、行政院也這樣在努力，大家應合力往這方面來走，而不是一直批評中央，用什麼打錯字、寫錯文章來廢掉台中市政府以前自己發的許可證，這也不合情、不合理。

蘇貞昌說，「所以法、理、情都是站得住的」；黃國書追問，這是否有政治考量，假設台中市長是民進黨籍，也會這樣做嗎，蘇貞昌說，「沒有（政治考量），只有為環境更好考量」。

蘇貞昌指出，這件事情不分黨籍、不分藍綠，且過去一年來，有80%時間中部地區用電包括台中市，是靠外縣市發電給台中用、給中部用，「自己要用電，卻要別人發電給它用，情也講不過去」，數據清清楚楚。（編輯：黃國倫）1090317