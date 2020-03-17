武漢肺炎旅行限制130台人困拉美 外交部協助

（中央社記者陳韻聿台北17日電）武漢肺炎疫情延燒，各國加強旅遊管制。外交部今天說，據掌握目前分別有約122名及8名台籍旅客遭困祕魯和阿根廷，相關駐處已與國人取得聯繫並提供協助。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，秘魯、阿根廷等拉丁美洲國家，以及牙買加等加勒比海地區國家陸續宣布進入緊急狀態、關閉邊境、暫停國際旅客運輸等防疫措施，造成台籍旅客在相關國家的行程受阻。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢上午在例行記者會表示，據掌握，除了媒體昨天報導的困在祕魯首都利馬的一團26人，以及在南部外省景點庫斯科的一團14人，還有更多台灣旅客遭困於祕魯。

俞大㵢表示，目前總計受困於祕魯的台籍旅客總計122人，其中包括14個旅行團。駐秘魯代表處已與國人取得聯繫，也請祕魯觀光部等單位提供必要協助。

至於離境，俞大㵢說，外交部目前設法透過駐處為國人尋找離境班機，但礙於祕魯16日零時起全國進入緊急狀態15天，同時實施邊境管制、暫停水（含河運及海運）陸空國際旅客運輸，因此台籍旅客必須暫時留在當地，等待15天禁令解除。

除了祕魯，俞大㵢表示，阿根廷也有8名台灣團客滯留，駐處也正提供協助，但同樣礙於邊境管制，旅客暫無法離境。

俞大㵢提醒，不只是台灣旅行團，各國旅行團在拉丁美洲及加勒比海地區都遭遇同樣的行程受阻問題。有鑑於相關國家地區武漢肺炎疫情嚴重擴大、發展迅速，外交部籲請國人暫勿前往，在當地若需協助，就近聯繫台灣代表館處。（編輯：郭萍英）1090317