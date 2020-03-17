知情人士：劉邦治捍衛國家立場 未對海地高層不敬

（中央社記者陳韻聿台北17日電）媒體報導，駐海地大使劉邦治遭海地政府要求撤換，知情人士今天說，雙方正溝通特定議題，但關係依然友好，劉邦治善盡職責捍衛國家立場，未對海地特定高層不敬；至於劉邦治何時回海地，目前沒有特定時間。

媒體報導，劉邦治與海地政府高層曾在討論事情時發生口角，對方要求劉邦治限期離境。

知情人士表示，劉邦治與對方討論雙邊關係的特定議題，雙方對議題處理手法持不同意見，台灣方面希望避免造成雙方傷害和各自在國內引發輿論質疑，期間劉邦治秉持台灣政府原則與立場進行溝通，善盡職責捍衛國家利益，儘管過程中雙方曾有辯論，但並未發生對海地特定高層不敬情事。

據了解，劉邦治並未按海地方面要求的時間，而是按外交部時程離境，且離境時仍受外交禮遇。

知情人士強調，儘管針對特定議題雙方仍溝通中，台灣與海地依然關係友好，沒有「亮紅燈」的問題，劉邦治依然是中華民國（台灣）駐海地大使，日前因公返台說明與海地溝通事項與過程；至於何時回任所，目前沒有特定時間，而若有必要，台灣方面隨時可派人赴海地進一步溝通協調。

台灣長年協助海地推展國內建設和社會福利，近期較知名案例包括首都太子港的輸電網興建，以及食米援助計畫。

知情人士說，台灣方面一心想援助海地，也希望援助能讓當地廣大民眾受益。舉例而言，台灣政府與大使館一心期待輸電網工程早日啟動，不僅可解決當地長年供電問題，也展現台灣軟實力。

至於援米計畫，據了解，台灣方面今年會運送超過萬噸的食用米至海地，2月已有一部分起運、在海運途中，但最後實際援助總量尚待評估，考量因素包括海地方面的接收能量。援米透過美國非政府組織及海地政府單位發放。

海地大使館業務目前由資深外交人員參事蕭乃丞代辦。據了解，蕭乃丞已與3月4日就任的新任海地外長（Claude Joseph），以及總統摩依士（Jovenel Moise）會面，雙方官員持續保持聯繫，台灣方面也正熟悉海地甫組成的新內閣。（編輯：謝佳珍）1090317