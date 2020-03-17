石虎插畫家卡嘉盼疫情後再來台 環島走透透

（中央社記者陳韻聿台北17日電）「我當然想再來台灣啊，最好能環島旅行，可惜疫情阻礙」，在台灣享有高人氣的俄羅斯插畫家卡嘉今天說。儘管已離台約半年，卡嘉持續透過新聞關心台灣現況，也祝願台灣挺過疫情挑戰。

去年因集集彩繪列車石虎圖爭議與台灣結緣，後來於9月受政府邀請訪台的插畫家卡嘉．莫洛措娃（Katya Molodtsova）近日繪製戴口罩勤洗手的石虎，傳達她祝福台灣平安挺過武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的溫暖心意。

作品以台灣為背景，畫中石虎戴口罩在綠意盎然的河岸「洗手」，並附上祝福語「台灣平安」（Stay Safe Taiwan!）。駐俄羅斯代表處將作品分享於臉書專頁，很快獲得台灣民眾熱烈回應。

卡嘉今天晚間接受中央社專訪時說，駐俄代表處13日與她聯繫，詢問她是否願意就武漢肺炎疫情發想作畫，她二話不說就答應，在兩天內完成作品。

卡嘉說，她原先想讓石虎依著水桶或臉盆「洗手」，後來想想不對，石虎屬於大自然，因此改讓牠在河邊洗手，並與台灣島意象合而為一。

去年接受中央社專訪時，卡嘉當時說，她驚豔於台灣的多元地貌，不需長途跋涉即可同時親近高山和大海。她今天說，再次拜訪台灣的心意不變，最好能環島旅行，且特別想到墾丁國家公園走走，無奈受限於疫情，訪台計畫必須暫緩。

儘管不諳中文，卡嘉說，由於俄語媒體對台灣著墨不多，她持續藉翻譯工具之助透過台灣媒體報導了解台灣現況，也從台灣臉友的貼文獲取資訊，因此對台灣的防疫措施和疫情有一定認識。

相較於台灣盡早防疫部署，卡嘉說，據她觀察，就連在她居住的俄羅斯首都莫斯科，民眾近兩週才開始對疫情明顯緊張、擔心政府採取大規模行動限制或隔離措施，因此紛紛至各賣場搶購糧食、口罩、消毒清潔用品，以及據稱有益強身的檸檬等。她說，目前在當地網路商店，口罩價格已漲了至少兩三倍，而且還不一定買得到。

卡嘉說，她希望台灣朋友都能健康平安，展現耐心與毅力，挺過疫情考驗。（編輯：蘇志宗）1090317