總統府：目前防疫法律授權充分 尚不發緊急命令

（中央社記者葉素萍台北18日電）總統府發言人丁允恭今天說，有關近日防疫、人民出入境相關限制，府方認為，目前包括特別條例、傳染病防治法等法律授權充分，因此尚無總統發布緊急命令的考量。

全球疫情發燒，政府禁止高中以下師生出國，但外界有聲音質疑缺乏法源依據，建議總統蔡英文直接發布緊急命令，完備程序。

丁允恭今天接受媒體訪問指出，有關近日防疫、人民出入境相關限制，府方認為，目前包括特別條例、傳染病防治法等法律授權都還是充分，因此尚無總統發布緊急命令的考量。

媒體追問，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情到什麼程度，才會考量發布緊急命令；丁允恭說，政府的作為都會依照疫情的演進變化，適時有適當的作為，而就像衛福部長陳時中早上說的，目前沒有發布緊急命令的必要性。

被問到，府方與行政團隊是否討論到發布緊急命令的可能性。丁允恭說，整個疫情演進與相關因應，政府團隊一直持續討論之中。

另外，有立委擔心，限制醫護、學生出國，等到疫情過後，可能有人反過來與政府打官司。丁允恭說，行政院長蘇貞昌昨天在立法院答詢時也有清楚說明，這符合憲法第23條的規範，由立法院訂定法律，必要時候對人民的權利義務進行相關的規定與限制，所以，基本上是合法、合憲，沒有違憲的問題。（編輯：林興盟）1090318