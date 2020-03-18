侯友宜建議總統發布緊急命令 提升疫情戰備

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市長侯友宜今天建議總統蔡英文發布緊急命令，限制國人前往列為第三級旅遊警告國家，並限制上述國家的非本國人入境1個月；這段時間也不再引進移工，並限制移工出境。

侯友宜今天在新北市臨時防疫會議中表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，連日來境外移入確診個案暴增，情勢危急令人擔憂，必需強化積極作為，嚴格「阻絕於境外、管控於境內」。

他說，若傳染病防治法不足以因應目前防疫現況，籲請蔡總統發布緊急命令，「該發布就要發布，因為疫情瞬息萬變、一刻都不能等待」，應該採取強硬措施，保護國人健康。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，若境外與境內管控好，就可以打贏防疫的勝仗，從疫情變化可發現境外移入的案例升高，且中央流行疫情指揮中心也針對有歐洲旅遊史的國人回溯篩檢，顯見阻絕境外面臨關鍵，也是觀察的指標。

他說，既然要亡羊補牢不如更積極性作為，將決戰點明確告知國人。因此，建議中央在1個月內，「國際旅遊疫情建議等級」第三級警告國家的人民不得入境，國人從這些國入境時做好居家檢疫。

侯友宜也呼籲行政院要聽取地方的建議，全力站出來捍衛國人健康，讓第一線的指揮官陳時中有強而有力後盾，地方也會尊重與執行。目前疫情擴散的速度已超過思考的速度，須正面迎戰，一刻都不能等。

侯友宜說，中央宣布全球96個國家列為三級警告旅遊區，各民主國家已經祭出境外管制措施，包括歐洲邊境管制、美國部分州封鎖等，甚至亞洲國家也強而有力措施。

他指出，台灣擋住第一波的中港澳境外移入，第二波更應該採取強而有力的作為，台灣是海島型國家，該擋就要擋，否則疫情擋不住。

他呼籲國人，不要再前往列為第三級旅遊警告國家，新北市府也將照顧移工，也希望這段時間不要引入移工，現有移工居留、限制出境。

侯友宜說，因為這些都是地方權限無法做到，若傳染病防治法無法因應，就要發布緊急命令，沒有什麼比台灣民眾的健康更重要的，它是不能等待的，它是須直接面對、直接迎戰，「敵人已經攻進來，為何不全面迎戰，我們等待何時」。（編輯：戴光育）1090318