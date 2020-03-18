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未出國女性高燒不退 醫師機警採檢確診武漢肺炎
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情22/100

限制外籍人士入境 陳時中：目前看不到期限在哪

最新更新：2020/03/18 16:55
中央流行疫情指揮中心宣布19日起一律限制非本國籍人士入境。疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（左）表示，目前還沒有辦法看到實施期限。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心宣布19日起一律限制非本國籍人士入境。疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（左）表示，目前還沒有辦法看到實施期限。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、張茗喧台北18日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，19日起一律限制非本國籍人士入境。對於是否有實施期限，疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，目前還沒有辦法看到期限在哪裡。

外交部長吳釗燮上午列席疫情指揮中心記者會時表示，針對所有要入境台灣的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他特別許可外，一律拒絕入境，台北時間19日零時開始實施。

對於非本國籍人士拒絕入境是否會有期限，與會的陳時中表示，目前還沒有辦法看到期限在哪裡，會根據疫情變化，由指揮中心跟外交部等相關部會做討論，調整管制措施。

另外，吳釗燮也指出，指揮中心昨天宣布19日起東亞、東南亞及南亞都屬於疫情的三級警戒，相對的外交部也把旅遊警戒提升到紅燈，這是全面性的做法，不是針對日本。外交部有事先跟日方做簡單說明，相信日方能夠了解。

吳釗燮表示，亮紅燈是針對旅行，目前在日本求學的台灣學生則不受亮紅燈的影響，政府不會叫他們回來，若有學生認為有必要離開日本，目前台日間的交通還是很方便，這是個人的自由，若是未來有需要政府協助，政府也會協助。

疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，針對目前已在台灣的外籍人士，也會視狀況跟外交部研議，是否給予簽證適當的延期，目的就是要降低人流。（編輯：蘇龍麒）1090318

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地機族
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