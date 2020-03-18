立委要求司法院 研議增加法案與判決外文譯本

（中央社記者王揚宇台北18日電）立法院司法及法制委員會今天審查公務員懲戒法修正草案等案，會中通過臨時提案，要求司法院研議增加外文譯本的相關法案、判決，使其內容更精準，減少因語言文字理解上的誤差。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委周春米表示，司法院應針對提案精神研擬相關計畫或方案。

立法院司法及法制委員會今天審查司法院函請審議公務員懲戒法修正草案、公務員懲戒委員會組織法修正草案；全案目前仍在審查中。

根據民進黨立委劉世芳等人的臨時提案指出，「鑒於司法相關法案或判決內容日益多元與國際化，請司法院研議增加外文譯本之相關法案、判決，以因案各類司法案件、判決之精準內容，減少語言文字理解上之誤差，影響各項法律法律、司法判決的品質與效率。」

民進黨立委蔡易餘說，台灣要走向國際化，當外國人涉訟時，應該給他們一份當事人國家語言的判決書，這是很好的提議；民進黨立委鄭運鵬提醒，不只是英文，在台灣也有很多新住民與外籍移工，可能還有其他語言的需要。

在場司法院代表表示，針對主文要旨的翻譯可以達到，但要全文翻譯有難度。（編輯：郭萍英）1090318