提高防疫量能 江啟臣建議考量發布緊急命令

（中央社記者余祥台北18日電）武漢肺炎疫情延燒，國民黨主席江啟臣今天表示，建議執政黨必須就兩個面向考量發布緊急命令，以解決侵權疑慮，提高防疫工作調度量能，盡快回應人民的疑慮。

第一，地方政府第一線執行防疫量能調度需求，是否需要突破現有法令限制；第二、考量整體國際疫情發展快速，是否需要參採其他國經驗進行超前部署。

國民黨下午召開中常會，江啟臣會前受訪被問到中央流行疫情指揮中心宣布19日起限制非本國籍人士入境時說，國民黨尊重防疫中心對邊境管制的作為，但也希望民眾了解，大家共同的敵人是病毒，不是周邊的同胞，應該一起面對疫情。

行政院決定限制高中以下師生出國，全面拉高防疫工作，江啟臣表示，防疫視同作戰，身為最大在野黨主席，他有義務提醒目前政府所援引嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」作為相關縮限國人人身自由的法源，已經引起朝野疑慮。

江啟臣說，國民黨團在法案審議過程中，也提出相關疑慮，可惜不被執政黨接受，為了避免後續行政訴訟的爭議，政府應該在法源依據上有更明確說明，讓資訊公開透明，是避免增加防疫行政成本的最佳良方。（編輯：謝佳珍）1090318