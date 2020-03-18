卓榮泰：把握契機擴大內需 運用紓困引導產業

（中央社記者葉素萍台北18日電）武漢肺炎衝擊經濟，民進黨主席卓榮泰今天說，外在衝擊是轉型及調整結構最好時機，應當把握契機擴大內需，運用紓困資源引導產業發展，增加對長照、公衛體系及人力資源的社會投資，並厚實基礎建設，因應未來挑戰。

民進黨今天召開中執會，邀請中央大學經濟系教授邱俊榮專案報告「2020年台灣經濟情勢」。

民進黨發言人顏若芳會後轉述卓榮泰談話指出，今年台灣經濟主要面臨兩大挑戰，一是美中貿易戰長期化的影響，另一個就是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球擴散的衝擊。政府必須審慎因應，研擬積極性的方案，以預為準備。

在因應美中貿易戰方面，卓榮泰說，政府積極吸引台商回流投資，以推動創新、產業結構升級、打造高階製造中心為目標，深化台灣經濟的自主、韌性及戰略優勢，投資台灣三大方案累計的金額突破新台幣9000億元，已有初步的成果。

卓榮泰表示，在因應武漢肺炎方面，短期內政府除了穩定防疫物資的供應、全力做好防疫及整備工作之外，日前也通過600億元的特別預算，作為防疫、紓困及振興的經費。長期來看，危機通常是轉機，外在衝擊是轉型及調整結構的最好時機，應當把握這個契機來擴大內需，運用紓困的資源引導產業發展，增加對長照、公衛體系及人力資源的社會投資，並厚實基礎建設，以因應未來挑戰。

卓榮泰說，過去台灣歷經亞洲金融危機、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、全球金融風暴，這些艱困外在情勢，每一次都是深化台灣經濟產業韌性的試煉。這幾個月以來，看到國人空前團結，齊心對抗武漢肺炎，防疫表現受到國際肯定，但是仍然不能鬆懈，除了全力保障國人的生命安全外，也要盡最大可能降低衝擊，讓台灣經濟突破困境，儘快復甦。（編輯：林興盟）1090318