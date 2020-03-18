江啟臣推集體領導 徵詢侯友宜盧秀燕韓國瑜加入

（中央社記者余祥台北18日電）國民黨主席江啟臣推動集體領導，將成立11人集體決策平台，國民黨文傳會主委王育敏今天表示，在縣市長成員方面，江啟臣將優先徵詢新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以及高雄市長韓國瑜。

江啟臣在競選黨主席期間，提出集體決策平台構想，成員除黨主席，也要結合立法院黨團總召、書記長，並納入地方聲音，希望縣市首長互推3人代表參與，加上黨務系統與智庫，共11人。

國民黨下午召開中常會，王育敏會後轉述，江啟臣特別提到，集體決策平台縣市首長部分，會優先徵詢侯友宜、盧秀燕以及韓國瑜。

此外，國民黨內關注改革進程，智庫日前針對組織改革、兩岸論述、青年參與與財務穩健4大議題召開諮詢會議，在今天中常會報告相關建議。

王育敏表示，改革委員會將在3月底前正式組成，成員由黨主席、秘書長聘任，也會到各縣市溝通，凝聚共識，盼在全代會前順利通過改革方案。

改革委員會的架構由黨主席擔任總召，秘書長擔任副總召，分組召集人4人、執行秘書1人；成員為中常委代表、執政縣市首長代表、地方民意代表、立委代表、青年代表、學者專家等組成。

王育敏指出，智庫也將在23日召開15個縣市首長座談會，討論紓困條例的執行狀況，以及對於國土計畫法、地方制度法等的想法，成為立法院黨團要提出相關修法的基礎。

王育敏說，中常會也提到國民黨要加強數位化、網路化，經營自媒體，並在網路上有聲量；行管會也報告黨的財務狀況，國民黨財務壓力大，中常會達成共識應貫徹公職人員的募款責任額。

有中常委關注是否未設副主席職位，王育敏轉述，江啟臣回應說，目前是黨主席加上秘書長。（編輯：謝佳珍）1090318