國民法官擬2023年上路 行政院會19日討論

（中央社記者顧荃台北18日電）行政院會明天將討論「國民參與刑事審判法」草案，以推動國民法官制度，讓被選為國民法官的一般民眾，未來可與職業法官合審合判；草案明定國民法官制度時間表，將在2023年上路。

司法院與行政院曾在民國107年4月會銜將「國民參與刑事審判法」草案送立法院審議，但因第9屆立委未完成立法，法案屆期不續審，司法院今年3月6日再次通過草案，並送行政院會銜。

主責這項法案的政務委員羅秉成接受中央社訪問時表示，這次重送草案，內容有兩大變更點，一是國民法官參與審判的適用案件範圍，107年的草案版本是規定有期徒刑7年以上的罪行，以及故意犯罪因而致人於死，這兩類案件一年約1200多件；考量新制度剛上路以及檢察官人力問題，這次草案改為有期徒刑10年以上的罪行，以及故意犯罪因而致人於死，稍微縮小範圍，一年約600件。

羅秉成表示，雖然稍微縮小適用範圍，政院考量人力與適應新制需要時間，希望案件數量逐步放寬，不要一開始馬上一年600件，因此在草案中加註意見，哪些罪名適用國民法官制，由行政院與司法院兩院會商定之。

至於自由時報報導指酒駕將納入國民法官參與案件範圍，羅秉成說，酒駕屬於故意犯罪致人於死，原本就在草案範圍內，並非這次新增。

羅秉成表示，第二個變更點，則是訂出施行日期為2023年1月1日，讓國民法官制度上路有明確的時間表。

另外，司法院對於閱覽證據，在草案中規劃採用三階段開示，羅秉成說，行政院希望與其他案件審判相同，全部開放閱卷即可，將兩案併陳送立院審議。

根據「國民參與刑事審判法」草案，年滿23歲，具有高中職以上同等學力，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

草案規定，有國民法官參審的案件，將由3名職業法官、6名國民法官，組成國民參與審判法庭，共同進行審判。（編輯：謝佳珍）1090318