外交部超前部署 第三級疫區外館分流遠距辦公

（中央社記者陳韻聿台北18日電）外交部今天說，中央流行疫情指揮中心已將全球多國列為第三級（警告）疫區，為超前防疫部署，外交部已授權各第三級疫區駐外館處視情況遠距辦公，並以分組、分流為原則擬定相關應處計畫。

外交部發言人歐江安晚間表示，外交部已授權第三級疫區各駐外館處視情況遠距辦公，並以分組、分流為原則，擬定相關應處計畫，且應確切落實代理制度，對外辦公時間則維持不變。

歐江安說，外交部也要求相關駐外館處確保指揮體系、對外通訊，以及駐館處與外交部總部的通聯運作正常。

此外，駐館處同仁需落實個人防護措施，避免出入高風險公共場所，並每日量測體溫。分組輪值人員交接前後應落實交接物品消毒清潔。同仁若有發燒等不適症狀，應居家隔離14天，並聯繫當地衛生單位。

至於洛杉磯辦事處所在大樓傳出武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），歐江安表示，美國疫情日益嚴峻，駐美各處已依外交部要求並配合駐在地防疫措施做好應變計畫，確保核心工作不受影響。

歐江安說，駐洛杉磯辦事處已依應變計畫自18日起改為異地辦公，並自17日起關閉領務大廳，暫停收件服務，僅受理攸關人身安全的急難救助案件，未來將視情況，評估恢復各項業務並對外公告。

歐江安表示，外交部將密切注意駐美各處所在地疫情，並在確保駐外人員健康狀況無虞的情況下，持續推動各項業務。（編輯：鄭雪文）1090318