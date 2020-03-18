台美防疫聯合聲明 朝野立委肯定盼落實

（中央社記者陳俊華、余祥台北18日電）武漢肺炎疫情全球延燒，台美今天發布防疫合作聯合聲明。民進黨立委蔡適應表示，台美雙方關係密切，實質交流已經和政府間正式外交關係沒有兩樣。國民黨立委陳以信則說，樂觀其成，希望能具體落實。

武漢肺炎疫情全球延燒，台美首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，將進一步強化合作諮商機制、聯手對抗疫情。外交部長吳釗燮說，包括美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣未來也將每週提供10萬枚口罩給美方。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應下午向中央社記者表示，台美很多方面都有廣泛合作，美國是全世界醫療、衛生最厲害的國家，願意和台灣合作新藥開發，代表中央研究院、國家衛生研究院「已經走出亞洲、邁向世界」。

蔡適應說，這也代表台美關係非常密切，最重要的是，這次是由AIT跟政府聯合發布聲明，意義非凡，代表雙方的實質交流，已經跟政府間正式的外交關係沒有兩樣。

民進黨立委王定宇在臉書發文表示，國家和國家間的合作，只有疫苗、解藥的研發完成，才是這場災難的盡頭。

王定宇說，台美合作包括快篩檢驗試劑研發、疫苗研究生產、藥品研究生產、追蹤接觸者相關技術機制科技、舉行科學家專家會議，及防疫醫療用品設備交流等，而疫苗和快篩合作已陸續展開。

王定宇表示，防疫資源的「截長補短」，美國已特地為台灣保留30萬件防護衣原料，充實台灣防護物資，讓第一線醫護可以安心，台灣口罩產能足夠以後，也將每週提供10萬片口罩給美國，強化台美合作。

國民黨立委陳以信對於台美發布防疫合作聯合聲明表示樂觀其成，更希望能夠具體落實。

陳以信認為，可以從台美舉行線上專家會議開始，日前台灣專家線上參與世界衛生組織（WHO）的專家會議，這一次可以反客為主，由台灣主辦，與美國各州防疫部門舉行專家會議，讓世界知道台灣對防疫的貢獻，以及台灣現在還無法加入WHO是全世界的防疫損失。（編輯：謝佳珍）1090318