更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
川普救市不夠力 美股開盤道瓊跌逾千點
首頁 / 政治

台美防疫聯合聲明 朝野立委肯定盼落實

最新更新：2020/03/18 20:31

（中央社記者陳俊華、余祥台北18日電）武漢肺炎疫情全球延燒，台美今天發布防疫合作聯合聲明。民進黨立委蔡適應表示，台美雙方關係密切，實質交流已經和政府間正式外交關係沒有兩樣。國民黨立委陳以信則說，樂觀其成，希望能具體落實。

武漢肺炎疫情全球延燒，台美首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，將進一步強化合作諮商機制、聯手對抗疫情。外交部長吳釗燮說，包括美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣未來也將每週提供10萬枚口罩給美方。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應下午向中央社記者表示，台美很多方面都有廣泛合作，美國是全世界醫療、衛生最厲害的國家，願意和台灣合作新藥開發，代表中央研究院、國家衛生研究院「已經走出亞洲、邁向世界」。

蔡適應說，這也代表台美關係非常密切，最重要的是，這次是由AIT跟政府聯合發布聲明，意義非凡，代表雙方的實質交流，已經跟政府間正式的外交關係沒有兩樣。

民進黨立委王定宇在臉書發文表示，國家和國家間的合作，只有疫苗、解藥的研發完成，才是這場災難的盡頭。

王定宇說，台美合作包括快篩檢驗試劑研發、疫苗研究生產、藥品研究生產、追蹤接觸者相關技術機制科技、舉行科學家專家會議，及防疫醫療用品設備交流等，而疫苗和快篩合作已陸續展開。

王定宇表示，防疫資源的「截長補短」，美國已特地為台灣保留30萬件防護衣原料，充實台灣防護物資，讓第一線醫護可以安心，台灣口罩產能足夠以後，也將每週提供10萬片口罩給美國，強化台美合作。

國民黨立委陳以信對於台美發布防疫合作聯合聲明表示樂觀其成，更希望能夠具體落實。

陳以信認為，可以從台美舉行線上專家會議開始，日前台灣專家線上參與世界衛生組織（WHO）的專家會議，這一次可以反客為主，由台灣主辦，與美國各州防疫部門舉行專家會議，讓世界知道台灣對防疫的貢獻，以及台灣現在還無法加入WHO是全世界的防疫損失。（編輯：謝佳珍）1090318

延伸閱讀
台美防疫聯合聲明 學者：凸顯雙方戰略同盟關係

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報