疫情燒健身房業績掉3成 振興運動方案箭在弦上

（中央社記者郭建伸台北18日電）武漢肺炎疫情降低民眾室內運動意願，健身房產業近1個月業績平均約掉2、3成。對此，體育署官員示，體育署初步規劃將使用運動發展基金3億元預算，並製作類似振興抵用券的運動方案，近2天將公布。

台灣民眾黨立委邱臣遠今天舉行運動產業紓困座談，邀集健身房及運動中心的整建營運移轉（ROT）、營運移轉（OT）業者，與體育署對話。

邱臣遠指出，蔡英文總統在3月16日還公開表揚羽球國手戴資穎，甚至常常讚揚得獎國手是台灣之光，但政府幫助運動產業卻力量不足，行政院的600億紓困振興預算沒有包含運動產業，讓人感到匪夷所思。

談及民眾此時不願上健身房，成吉思汗健身俱樂部副理李世俊表示，目前場館業績下滑約2、3成，但未來如果有越來越多民眾放無薪假，勢必會影響入會人數、教練上課數量。

Curves女性運動中心專案經理沈麗如說，只要新聞報導有確診案例，當天就會有一波會員湧進來要請假或退費，甚至有分店位於疑似確診病例附近，影響營收達4、5成。

True Yoga全真概念健康事業財務經理楊凱婷說，600億元的紓困方案只適合中小企業，但True Yoga是大型企業並不適用；近來銀行融資也不友善，有貸款走到一半就被暫緩，銀行也提高信託成數，坦言對業者相當艱困，希望立委能跟金融監督管理委員會溝通，不要抽銀根。

救國團專員林秀真表示，有訊息表示政府擬對ROT、OT的運動業者延長契約90天，但如果契約延長期反而業績最淡，其實營運成本恐大於營收，若土地跟權利金沒有優惠措施，坦言恐是變相懲罰廠商。

麥克叔叔訓練中心執行長陳國隆建議，由於現在醫療院所可用健保卡得知民眾出國史，但希望政府也能開放這款系統軟體給運動產業，健身房才能判別民眾是否有特殊旅遊史。

民眾黨立委高虹安建議，政府應開放振興抵用券也可用於運動產業，而她近來也聽聞體育署擬編列運動振興產業方案約3億元預算。

列席的教育部體育署綜合規劃組專委王非凡說，體育署已有規劃3億元方案，預算是使用運動發展基金，並有類似振興抵用券的方案，但細節仍要報請行政院核定，預計2天內就會有方案。

王非凡說，請業者不用擔心，若有任何問題，也可洽體育署設置的運動產業專責辦公室。（編輯：楊凱翔）1090318