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首頁 / 政治

中科院員工赴中旅遊 嚴德發：安全查核中

最新更新：2020/03/19 09:39

（中央社記者游凱翔台北19日電）民進黨籍立委趙天麟披露，從去年10月迄今至少有10名中科院涉密人員過境香港，還有2名員工自中國旅遊返國後接辦機密事務。國防部長嚴德發今天表示，目前仍在安全查核中。

為避免機密外洩，立法院外交及國防委員會去年曾決議，要求軍方對國家中山科學研究院的涉密人員，訂定赴港、澳管制規範。但趙天麟披露，從去年10月至今至少有10名中科院涉密人員過境香港，還有2名員工赴中國旅遊返國後，就立刻接辦機密事務。

國防部長嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

嚴德發受訪表示，有關中科院人員赴中港澳都有掌握，這10名涉密人員是過境轉機，事後查證在保防安全上沒有問題；另外2名員工赴中國，回來也有進行安全查核，迄今還在考核中，確實沒問題才會按照中科院規劃進行工作調整。

嚴德發也指出，中科院對人員入出境中港澳、轉機都有相關規範，在法律未核定之前，仍用國防部、中科院內規去規範，做好周密管控不會有洩密發生，請大家放心。

另外，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續蔓延，台灣確診人數昨天達到100人。嚴德發表示，相關應變作為都已完成，內容包含異地辦公、分區分流、自主管理等。（編輯：林興盟）1090319

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