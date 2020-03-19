陳宗彥：註記武漢台人 可確保專機入境集中檢疫

（中央社記者陳俊華台北19日電）國民黨立委吳斯懷提議開放武漢台商自行返台。疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥今天說，因武漢是嚴重疫區，註記後可確保採專機方式入境、集中檢疫，目前還有1300多位武漢台人註記管制。

立法院內政委員會今天邀請陳宗彥、行政院副秘書長何佩珊等人列席，專題報告「以台灣電力公司台中火力發電廠處分案衍生地方自治條例遭宣告無效，探討憲法與地方制度法下地方自治權之保障」，並備詢。

武漢肺炎疫情延燒，政府共啟動2批包機，接回滯留武漢的台商，並對滯留武漢台商進行註記管制，除專機、經核准者，不可自行返台；吳斯懷昨天提議取消管制，讓武漢台商自行回國。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥會前接受媒體訪問時表示，會對武漢地區的台灣人採取註記管制，主要因為武漢還是比較嚴重的疫區，註記管制可確保採專機方式入境、集中檢疫；原先有1694人遭註記，在第2批武漢包機後扣掉300多位，目前還有1300多位在武漢的台灣人被註記管制。

媒體詢問，因歐洲疫情嚴重，留學生爆發逃難潮，有家長呼籲政府應協調國籍航空協助疏運。陳宗彥說，歐洲回來的國人人數，在這兩天有趨緩狀況，倒是美國方面回台國人有增加，因此機場邊境防疫會提升，如果有症狀向邊境防疫人員表達後，會立即採檢，邊境採取嚴格防疫。（編輯：郭無患）1090319