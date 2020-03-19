防範疫情 嚴德發：停辦5月教育召集

（中央社記者游凱翔台北19日電）為防範武漢肺炎在軍中擴散，國防部上月決定3月、4月的勤務召集訓練（教召）停止，國防部長嚴德發今天宣布，經與後備指揮部討論後，已決定停辦5月的教召。

源自中國的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情肆虐全球，造成中國解放軍、韓國軍方、美國國防部內部感染，衝擊各國軍事戰力。

為了防範武漢肺炎疫情在軍中擴散，國防部上月21日通令國軍各部隊，暫停3、4月份後備軍人教育（教召）及勤務召集（勤召）訓練，以配合政府整體的防疫政策。

國防部長嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢，民進黨籍立委王定宇詢問，是否停辦5月教育召集。

嚴德發回應，經與後備指揮部討論後，為防止疫情擴散，已決定停辦5月的教召。

根據國防部後備指揮部網站刊載，教育召集的範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日 ，但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。主要目的增進後備軍人軍事素養與戰鬥技能，以適應動員戰備需要，依軍事需要，於舉行訓練或演習時實施。

勤務召集的範圍、人數、時日與教召相同，主要目的則是戰時或非常事變時，召集補充兵或後備軍人，為輔助戰時勤務或地方自衛防空等勤務需要實施。服務範圍包括搶修（機場、港口、軍事基地、廠庫、醫院、戰備道路、鐵路、公路、橋梁、油管搶修及戰場工事構築及阻絕設置），以及運輸勤務（軍品及重要物資之裝卸及運輸、傷患運送、救護及軍墓勤務執行）。（編輯：郭萍英）1090319