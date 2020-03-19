視察高雄收容所 徐國勇：最高規格照顧收容人

（中央社記者王淑芬高雄19日電）武漢肺炎疫情肆虐全球，防疫是重中之重的工作，內政部長徐國勇今天南下關切移民署高雄收容所防疫及逃逸人口收容管理情形，他說，移工雖然逃跑觸法，仍會用最高規格給予照顧。

徐國勇表示，擬定獎勵逾期居留人口自行到案，不僅可免收容，也會協助盡快讓他們返國；誘因還包括最低罰款及協調勞動部縮短以後來台時間的管制等，將盡快施行。

徐國勇上午到位在永安區的移民署南區事務大隊高雄收容所視察，了解收容所對防疫、人員衛教宣導、環境清潔消毒及門禁管制等措施，他於接受媒體聯訪時做上述表示。

他提醒「病毒無國界、防疫視同作戰」，要求人員防疫工作要時時保持戰戰兢兢的態度不能鬆懈。

他指出，移民署在防疫前線的工作是邊境管制，還有收容所，那是群聚的生活，要避免群聚感染事件發生，所以要了解收容所是否做好防疫，還有物資的供給等。

他表示，移民署會給收容人最好的照顧、服務和疫情防堵，飲食飲水會注意每個細節；移工離鄉背井是不得已的事，雖然他們逃跑有法令上的問題，但仍會用最高規來照顧他們。

媒體提問內政部計畫以獎勵方式鼓勵移工自行到案，徐國勇說，過去施行有效果，現在擬加強誘因，也就是自行到案免予收容，另研擬用最低罰款或縮短以後來台時間的管制等，將會盡快施行。

高雄收容所目前有228名收容人，以越南及印尼籍居多。（編輯：陳俊碩）1090319