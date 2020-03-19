國民黨人事大換血 政策會黨團辦公室擬總辭

（中央社記者余祥台北19日電）國民黨改革第一槍瞄準人事精簡，黨中央與黨團幹部已攜手推動改革，黨內幹部表示，政策會、立法院黨團辦公室下週將「總辭」，通盤檢討後再重聘適任人選，該人士不諱言說，「只有解決人的問題，才能真正改革」。

國民黨黨中央、智庫、政策會、黨團辦公室長期以來，無法扮演立法院黨團重要後援，遭黨內詬病；身為青壯世代的國民黨立委江啟臣當選黨主席後，黨內對於人事換血有所期待，甚至把江啟臣是否敢動政策會和黨團辦公室人事，作為國民黨能否真正改革的指標之一。

黨內人士指出，江啟臣已與黨團幹部討論改革議題，目前定調政策會、黨團辦公室人事下週將全面「總辭」，待黨中央通盤檢討後，決定人事精簡的比例，各單位再按照員額重新聘任黨工，以達到汰舊換新，提升整體戰鬥力；至於國民黨中央、智庫人力是否要調整，黨內也有所討論。

國民黨文傳會主委王育敏表示，在前主席吳敦義總辭之後，屬於政治任命的職務，江啟臣都已經批准全數解聘，目前剩下的黨工也為數不多，黨中央目前尚未有人事精簡的規劃，不過，對於黨工表現，仍有考評和考核機制。

黨內幹部表示，國民黨組織科層、想法老舊，總是要一層一層的傳達指令，在這樣組織文化工作的黨工，久而久之也變成只敢聽命行事，缺乏創意和集思廣益的過程，像一灘死水，無法發揮該有的功能。

不過，面對人事精簡，勢必會受到很大阻力，但黨內幹部表示，國民黨財務困難，人事精簡、提升戰力也是黨內青壯派一致的共識，一定要做，目前還沒有感受到什麼壓力。

至於黨團人事總辭也意味辦公室主任江桂芳可能被撤換，黨內幹部透露，目前已經在徵詢適合的人選，未來的主任一定要有好的領導統御能力，絕不能壓制下面的人，而是讓大家都可以充分反映意見，另外，黨團助理也應能夠提供修法意見和議事攻防策略，充分發揮專業。

黨內幹部也強調，人事總辭該給的資遣費一定會給，依照勞基法，絕對不會虧待黨工。（編輯：林興盟）1090319