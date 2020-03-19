蔡其昌：防疫受肯定 台灣能見度增加

（中央社記者范正祥台北19日電）立法院副院長蔡其昌表示，台灣武漢肺炎防疫成績不錯，不僅能見度增加，也讓世人看見台灣整體的能力；歷經這次疫情的考驗，「台灣人的自信與榮譽感一次都全面升起了」。

蔡其昌接受寶島聯播網「寶島全世界」節目訪問，訪談內容今天播出。

蔡其昌指出，疫情總有一天會過去，但是歷經這次疫情，對台灣人心理影響很大。

他說，這次武漢肺炎防疫，世人看到台灣這個與中國相鄰最近的小小國家，理應是會遭受嚴重的疫情，尤其百萬台商、兩岸婚姻、觀光遊覽，「兩岸的密切程度嚇死人」，但是台灣竟然可以顧得很好，防疫成績不錯，跌破全世界的眼鏡。

蔡其昌表示，這次防疫表現讓台灣的能見度增加，也讓世人看見台灣整體的能力，相信台灣可以在防疫上對全世界作出貢獻，台灣獲得全世界非常大的肯定。

他說，歷經武漢肺炎疫情考驗，對台灣更重要的影響是在於「台灣人的心理」。

蔡其昌指出，他不反對兩岸交流，不反對台商去中國賺錢，自從中國崛起之後，「台灣人感覺都要靠人家」，台灣人的心理越來越自卑，但是歷經這次疫情考驗，不一樣了，作為台灣人的自信與榮譽感，都全面升起了。（編輯：謝佳珍）1090319