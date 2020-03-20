是否預防性停課 潘文忠：配合疫情指揮中心

（中央社記者郭建伸台北20日電）北部一所高中因有2名學生確診武漢肺炎，全校停課至3月27日。教育部長潘文忠呼籲停課學校學生避免到處走動，至於是否需要預防性停課，他表示，教育部的所有措施都配合疫情指揮中心決定。

立法院今天進行施政總質詢，潘文忠在前往備詢前接受媒體訪問，談及北部的高中停課及後續因應措施。

潘文忠說，中央流行疫情指揮中心昨天調查了解，原本居家檢疫的學生並沒有跟其他上課同學接觸，但為提高武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫標準，教育部和專家討論後，才決定停課一週。

潘文忠指出，開學至今許多學校都戰戰兢兢，以高規格方式注意學生體溫跟身體狀況。他也重申，因為國際疫情延燒迅速，師生在這階段盡量避免出國，如果有短期回國的師生，也要遵照指揮中心的指示進行居家檢疫，避免接觸朋友導致傳染。

潘文忠說，停課高中的學生多數是在家自主健康管理，呼籲學生避免到處走動，教育部已請校方及老師每天都聯繫學生做自主健康關懷。

媒體追問，是否其他學校要預防性停課。潘文忠表示，指揮中心有許多專家關注疫情發展，教育部所有措施配合指揮中心決定。（編輯：林興盟）1090320