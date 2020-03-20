旅客返台激增 蘇貞昌：一定要最嚴格自我要求

（中央社記者陳俊華台北20日電）武漢肺炎疫情蔓延，旅客返台量激增。行政院長蘇貞昌今天說，政府歡迎國人回台，也都會照顧到，但從疫區回台，一定要依政府規定，做最嚴格自我要求，不要任意製造防疫人員工作負擔。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

武漢肺炎疫情延燒，桃園國際機場從今天凌晨起陸續有密集美、澳航線的旅客返台，外界擔心恐造成防疫負擔。

蘇貞昌會前受訪時表示，台灣人一定從沒有感覺到，原來台灣是這麼好、台灣是最幸福的地方，國外疫情嚴峻，很多甚至封城、封街，要求商店不能開、貨品買不到、醫療也沒辦法負荷。

他說，相對來說，台灣不但把疫情控制，相關準備都非常充足，對國人照顧都有各種作業，很多國人同胞、留學生在國外碰到狀況，特別感覺到台灣的好，就趕快回來，政府對國人同胞回台，「不但歡迎，也都會照顧到」。

蘇貞昌表示，如果是從有疫情的國家回來，懇請回國同胞、留學生一定要用最嚴格自我要求，並依照政府規定，絕對不要個人任意製造眾人負擔，造成防疫人員工作負擔，自己做好管理，也是讓社會安全，讓台灣好、還能更好。

另外，總統蔡英文昨天說，對於這次受衝擊最深的觀光及交通產業，尤其是航空相關產業的紓困與振興，將專案處理。除了特別預算內近200億元的規模以外，會再另行籌措100億元，總共提供300億元規模，協助業者渡過難關。

蘇貞昌說，對於相關交通、產業、消費群都有準備，交通部、財政部都有專案會議，譬如對航空產業寬列相當大的資金，替產業紓困；對受衝擊的消費者、旅遊人士等，都有在特別預算或相關作業有編列，各該部會就列管事項也有辦法規範、指引。

蘇貞昌表示，前天他主持紓困會議時，要各部會有兩個心，一個是關心，讓民眾覺得真正關心他；一個是用心，就是「辦法」要很到位、很受用。

他說，另外有三點，「寬一點、快一點、方便一點」，各部會首長甚至會親自主持、線上公布、做懶人包，如果民眾還有覺得不方便地方，「請讓我們知道，政府隨時改」，他要求各部會做到最好。（編輯：郭萍英）1090320