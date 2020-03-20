全面境管首夜 陳其邁視察桃機感謝防疫人員

（中央社記者王承中台北20日電）台灣昨天開始實施全面邊境管制，行政院副院長陳其邁昨天晚上前往桃園機場視察，向第一線防疫人員表達慰問及感謝。陳其邁表示，防疫人員昨天清晨4時便已就定位，一直忙到晚上都沒休息，辛苦了。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心18日宣布，自19日零時起，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他特別許可外，一律限制非本國籍人士入境。

陳其邁昨天下午在開完國安基金會議後，也在晚上10時趕到桃園機場，了解通關檢疫狀況。陳其邁昨天深夜在臉書粉絲團發文表示，全面邊境管制第一天，謝謝第一線的防疫人員，「辛苦了」，並在文末標註「當你遇到防疫人員，記得跟辛苦的他們說聲謝謝」的標籤。

陳其邁指出，在他到達現場時，剛好有一班航班要降落，全機場正準備迎接回家的民眾。移民署國境大隊、航警局、以及疾管署檢疫人員、海關人員、機場人員都忙碌了一天，臉上帶著疲憊。

陳其邁表示，疾管署告訴他，昨天清晨4時，防疫相關人員已開始就定位，凌晨5時開始湧入第一波約2000多人入境人潮後，一直忙碌到晚上，都沒有空休息。

對於旅客通關檢疫，陳其邁也提醒，旅客到站，第一關會先檢查旅客電話。第二關詳細檢查居家檢疫單、填寫資料。再來由疾管署防疫人員做衛教告知檢疫注意事項。假如有症狀，就在現場採檢後送。也備有防疫計程車、防疫巴士，讓防疫更無漏洞。

陳其邁指出，入境檢疫系統的應用，旅客在起飛前或落地後，透過掃描QR Code、線上填寫健康聲明書，加快入境通關、且提高資料正確性。（編輯：林興盟）1090320