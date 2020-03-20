視察國家實驗室 總統：每日檢驗能量達3200件

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文昨天視察國家實驗室昆陽辦公室，總統府今天發布新聞稿。總統表示，台灣檢驗能量持續往上走，34家指定檢驗機構，一天達到3200件，是台灣防疫作業第一道防線最重要的構築；更驚豔的是，檢驗時間從一天縮短到4小時。

總統府今天發布新聞稿表示，總統19日下午在台北市醫檢師公會理事長劉兆偉等人陪同下，視察衛生福利部疾病管制署檢驗及疫苗研製中心-嚴重特殊傳染性肺炎檢驗實驗室（國家實驗室昆陽辦公室）。

總統聽取疾病管制署長暨中央流行疫情指揮中心執行官周志浩所做「武漢肺炎中央流行疫情指揮中心國家實驗室簡報」及與醫事檢驗師公會全國聯合會理事長蔡德龍等人意見分享。

總統致詞時表示，特別到國家實驗室昆陽辦公室，就是俗稱的「昆陽實驗室」，主要有兩個目的：第一，來了解檢驗跟應變作為，另一方面謝謝大家，感謝實驗室人員及許多醫檢師盡心盡力投入防疫工作及國人配合疫情中心的宣導。

總統說，自從發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情以來，有很多人共同投入整個防疫的工作，有些人是在第一線，有些人做後勤的工作，有些人則是平常看不到，但就是最重要、默默付出的那一群人，「各位就是那一種人」。

總統提到，醫檢師的工作在所有行業中，承受的風險可能是最高的。因為我們碰到病毒的時候，會覺得運氣不好，可是他們天天跟病毒在一起，風險確實是蠻高的。

總統說，從疫情開始以來，我們有這麼多人一起投入，從稍早聽到大家的發言，感受到大家都是無怨無悔、盡心盡力投入整個防疫工作，非常感謝他們無私的奉獻，大家確實是這次防疫過程中最重要的一個元素。

總統代表國家，謝謝實驗室人員及醫檢師。

總統表示，我們檢驗的能量一直持續地往上走，現在有34家指定的檢驗機構，一天大概達到3200件，這個數字跟我們在看口罩的數字，感受是一樣的，期待的心情都希望它每天在增加。

總統感謝大家這段時間以來的辛苦，打開整個台灣的檢驗能量，讓更多人一起參與防疫的工程，這對台灣防疫作業來講，是第一道防線最重要的構築。

總統認為，防疫其實是很重要的。尤其醫檢師們身處於第一線，沒有醫檢師做檢驗，政府就沒有辦法做出相關的決策。

總統覺得更驚豔的是，可以在第一時間把病毒的序列分析出來，讓檢驗時間能從一天縮短到4個小時。總統恭喜國家昆陽實驗室的人員，這是大家共同努力的成果，這不僅表現在防疫上，也展現了我們實驗的能力，以及許多經驗的累積。

總統說，這幾天，有件國人都覺得蠻好的事，就是台灣與美國有防疫的合作關係，這是對國家實驗室研究人員長期投入、長期累積最大的肯定。

談及衛福部長陳時中近來被封為「鋼鐵部長」，總統說，她跟陳時中當同事這麼久，最常在一起討論長照的問題，前段時間她一天到晚催促部長把長照做起來，而陳時中很快地在這一、兩年的時間，把整個長照結構都做出來，真的做得很好。

總統表示，這段時間台灣社會每天都很關注指揮官要說什麼、會有幾個確診病例，全台灣都要聽陳時中說明，了解整個疫情掌控跟對應的方法。

「國人到現在為止也都很配合疫情中心的宣導，這也代表台灣社會的一種進步性」總統說，陳時中對於整個團隊的領導，功不可沒。

總統表示，現在疫情已經進入第二階段，是更艱困的一戰，大家要共同來面對，共同來做防疫作戰。「我相信我們不會被擊倒的」，因為我們有堅強的團隊，而這個團隊就是國家隊，有各式各樣專業人才的投入，而且是百分之百的投入。我們一定會成功擊敗病毒，保障全體國人的健康。（編輯：林興盟）1090320