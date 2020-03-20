違反檢疫規定趴趴走 蘇貞昌：必罰快罰

（中央社記者王揚宇台北20日電）近期陸續傳出有民眾違反居家檢疫規定在外「趴趴走」，因此受罰；行政院長蘇貞昌今天說，不是希望能夠罰到多少錢，而是希望藉此嚇阻事情發生，絕對強力執行，必罰快罰。

立法院會今天繼續進行施政總質詢；武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延，民進黨立委羅致政詢問，對於違反居家檢疫規定，在外趴趴走的民眾，他們的罰款是否能專款專用，來補防疫補償金，而且這樣對其他民眾來說，心理可能會比較平衡。

衛生福利部次長何啟功說，按照一般的罰款方式，要繳到國庫，至於是否專款專用，要視國家法律規定及財政規範。

蘇貞昌說，這對民眾來說是比較心理平衡；不希望趴趴走能夠罰到多少錢，而是希望藉此嚇阻事情發生，「我們絕對強力執行，而且一定信賞必罰、快賞快罰」；另一方面，編經費是鼓勵民眾乖乖接受檢疫，不要趴趴走，有人說這樣還可以有錢領，但其實這個有錢領，相較減少行政支出，其實還是划算的。

此外，中央流行疫情指揮中心18日宣布，19日凌晨零時起非本國籍人員限制入境。羅致政詢問，昨天與今天有多少人回國、高峰期是否已過；交通部長林佳龍說，昨天約有8800人，今天預估有9100人，這幾天是高峰期。

羅致政最後說到，國外有研究指出，病毒在紙類能存活2天，因此紙幣或銅板的安全性令人質疑，希望政府藉由這次疫情的機會，盡力推動行動支付。

民進黨立委蔡適應則關心幫忙遞送口罩的郵務士，因為這是他們在原本的工作外，配合政府防疫所做的工作，十分辛苦，他也會蒐集相關意見，請勞動部、交通部多關心郵務士的權益。

蘇貞昌表示，如果有工時不合理等問題，請立委指教，而中華郵政不會虧待郵務士，也會依法做到最好；總統蔡英文跟他也都親自去過配發的郵政相關地點，進行慰問與打氣，他也感謝所有口罩國家隊的成員，從生產、遞送、分配、線上購買、超商人員等。（編輯：林興盟）1090320