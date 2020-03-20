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中國軍事力量頻騷擾 蘇貞昌：總統掌控所有事態

最新更新：2020/03/20 18:26

（中央社記者范正祥台北20日電）民進黨立委王定宇今天質詢時說，中國近期接連騷擾台灣，想透過外部衝突化解內部壓力。行政院長蘇貞昌答覆，總統蔡英文掌控所有事態，「我們都用最嚴謹的料敵從寬、禦敵從嚴來做。」

立法院會今天進行立委對行政院長施政方針及施政報告質詢。

王定宇質詢時表示，武漢肺炎肆虐，中國不但受傷慘重，也拖累國際，還窮兵黷武用軍事力量騷擾周邊國家，近期接連騷擾台灣，包括金門海巡船艇遭中國快艇衝撞。

王定宇說，中國害鄰居生病，不只把病毒怪別人，還拚命用軍事騷擾周邊，他稱許包括國防部在內相關單位所作適當應處，也質詢蘇貞昌如何看待這些情況。

蘇貞昌答覆，台灣作為世界的一員，一方面要保衛2300萬國民，一方面要維持區域和平，對於中國一再主張台灣是其一部份，不放棄武力犯台，「我們也非常謹慎的應對，中國任何動作不只是對台灣安全的威脅，也是對於區域和平的破壞。」

他指出，不只是台灣對於中國相關行為有因應，區域周邊國家也都有對應作法，有些涉及機密不宜公布，但總統蔡英文都隨時掌控所有事態，國軍將士對保衛國家也有最嚴密的對應，海巡護漁也會嚴正執法。

蘇貞昌說：「我們都用最嚴謹的料敵從寬、禦敵從嚴來做」，只有自己做好一切準備，才不會讓人家輕啟犯台之心。（編輯：謝佳珍）1090320

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蘇貞昌：中國陰影遮蔽台灣 所幸美國力挺

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