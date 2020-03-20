病例增加 國民黨：即刻提升基層院所防疫量能

（中央社記者余祥台北20日電）中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增27例武漢肺炎病例，國民黨表示，政府必須立即提升基層院所相關防疫作業，應提早布署，以防公衛系統超載。

國民黨透過新聞稿表示，邊境防疫僅專注於防堵中國大陸，卻沒有及時因應歐美等國疫情進展，導致案例快速增加；面對未來即將返國人潮，我們將需要大量檢疫量能，可能造成公衛系統的嚴重衝擊、醫療體系的超載。

國民黨表示，目前167個醫院篩檢站尚能應付疫情，社區分艙暫無必要，政府必須提早規劃，以便「需要時能立即上線」。

國民黨指出，以現況來看，政府必須立即提升基層院所相關防疫作業，儘速落實、有效推動「輕症社區篩檢」、「視訊診療」、「家屬、公衛人員代領藥」、「社福人員解決食、用需求」等整合功能，達成「分流」效果，讓輕症在基層、重症在醫院，以減輕中大型醫院的負擔，避免醫療體系崩潰。

國民黨強調，本週確診病例激增85例，基層防疫工作必須立即提升，但目前基層院所在防疫量能上仍有不足，必要的N95口罩、防護衣、消毒設備、足夠的藥物等皆是防疫關鍵；同時，若要強化基層檢疫工作量能，政府必須進行「法規鬆綁」，讓基層院所得以更有效、迅速地分擔中大型醫院的壓力。（編輯：紀淑芳）1090320