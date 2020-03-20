立委盼儘速補正農用無人機規定 助農業發展

（中央社記者王揚宇台北20日電）民進黨立委鍾佳濱等立委今天召開農用無人機公聽會，希望政府相關單位針對現行規定不足之處儘速補正，因為無人機在智慧農業中扮演關鍵角色，這也有助推動農業發展。

隨農村人口高齡化且長期缺工，以及近年代耕體系成熟及科技技術進步下，以無人機噴灑農業（俗稱無人植保機），成為農村新風景。民進黨立委鍾佳濱、蘇治芬、郭國文，以及台灣民眾黨立委高虹安今天共同召開「農用無人機，放飛給生機」公聽會，說明訴求。

連續3年舉辦無人植保機公聽會的鍾佳濱指出，隨著「遙控無人機管理規則」將於月底上路，飛手及業者對無人植保機相關飛航申請程序及收費、產險收費及保障是否足夠等有疑慮，因此今天舉辦公聽會，希望創造一個溝通對話平台，而且在大數據時代，政府應透過無人植保機資訊平台蒐集農業大數據，作為產銷調節及確保食安參考。

蘇治芬表示，農用無人機最大優勢，就是能在各種地形作業，然而強制所有地區不論實際飛安需求，一致要求法人化，不利於相關技術發展，因此農用無人機可朝「去法人化」的方向去處理。

高虹安指出，台灣無人機產業有好的供應鏈基礎，相關法規範必須跟上，但月底即將施行的遙控無人機管理規則，將無人機農噴列為必須具備法人資格才能執行，這將讓目前以個體戶出現的無人機青農飛手成為絕響。

郭國文說，上個月他開過一場無人機公聽會，對於無人機農用上所產生的爭點，包括管理規則未就農用無人機另外分類規範、相關保單產品尚未成形等。

到場農委會代表表示，無人植保機登錄系統的優化及考照事宜，已和民航局共同努力，無人植保機噴藥補助已在規劃中，也會協調藥物毒物試驗所加開農藥代噴人員訓練課程等。

在場立委希望，政府部門應儘速針對現行規定不足之處進行補正，不要用繁瑣的行政流程阻礙農業進步的契機，也希望無人機用來田間噴藥，可由農委會比照農機方式管理，相關規範準用民用航空法，而在管理規則上路後，思考前3個月為輔導期等。（編輯：蘇志宗）1090320