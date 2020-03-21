21日前免簽入境外籍人士 停留期限自動延長30天

（中央社記者陳韻聿台北21日電）武漢肺炎全球蔓延。外交部今天說，有鑑於各國陸續採取邊境及飛航限制以防疫，21日（含）以前，以免簽證、落地簽證等方式入境台灣，且尚未逾期停留的外籍人士，在台停留期限一律自動延長30天，不須另外申請。

為防武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，外交部日前宣布，自台北時間19日零時起，所有欲入境台灣的外籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他特別許可外，一律拒絕入境。

外交部今天發布新聞稿指出，為因應各國針對武漢肺炎採取邊境及飛航限制，21日（含）以前，以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境台灣，且尚未逾期停留的外籍人士，在台停留期限一律自動延長30天，不須另外申請。不過，相關外籍人士在台總停留天數仍不得超過180天。

外交部說，相關措施將視疫情發展檢討調整。

另外，外交部提醒，內政部移民署昨天宣布，針對逾期停（居）留外來人士推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，對宣導及專案期間（3月20日到6月30日）自行到案者，採不收容、不管制來台期間，以及最低罰鍰等優惠措施。詳情可參考移民署網站（https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/217253/ ）。（編輯：張均懋）1090321