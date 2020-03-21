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響應國際森林日 總統種下台灣特有牛樟樹

最新更新：2020/03/21 11:59

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天表示，今天是國際森林日，日前拜訪人稱台灣樹王的賴桑，並響應植樹活動，種下一棵台灣特有的牛樟樹。總統並說，防疫期間，環境保育不停息。

總統上午在臉書發文並分享影片表示，今天是321國際森林日，並問「你知道在台灣的大雪山，也有一位熱愛種樹的傳奇人物嗎？」

總統說，前一陣子，利用防疫行程的空檔，到山上拜訪人稱台灣樹王的「賴桑」賴倍元先生，聽賴倍元分享自掏腰包種樹35年、讓荒地重現生機的故事。總統也響應植樹活動，種下一棵台灣特有的牛樟樹。

她並說，除了民間的努力，這幾年，林務局-森活情報站也積極改革造林政策，區分出有助於木材自給率的「經濟林」，以及注重環境保育的「生態林」。

總統進一步說，更重要的是，造林政策背後有完整的國土保育思維，透過盤點生態熱區、建立生物通道、推廣友善農田和調查瀕危物種等措施，小小的一棵樹，將會串連成全國的綠網，讓台灣野生動植物都能生生不息。

總統表示，防疫期間，環境保育不停息。無論是環保或是防疫工作，有許多人堅持著愛護台灣這塊土地的理想，守在個人崗位上付出、奉獻。一起給為台灣、為後代種樹的人們一個掌聲吧。（編輯：紀淑芳）1090321

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