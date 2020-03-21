哏圖成政令宣導利器 未取得同意恐引起侵權糾紛

（中央社記者吳柏緯台北21日電）經營社群已經成為政府傳遞政策、政令宣導的重要方式之一。各部會的粉專紛紛祭出各式各樣的創意，從改編哏圖、引用時事議題，到設計原創人物，成功引起話題。不過智慧局提醒，在發揮創意的同時，必須注意智財權，避免引起紛爭。

今年2月13日，海巡署的臉書專頁「海巡署長室Coast Guard」，改編一張網路知名哏圖，說明拍賣中國大陸違法抽砂船的訊息。由於那張哏圖原本在網路上的討論度就很高，因此貼文刊出後引起了不小的討論。

然而隨後也有網友提醒，該張哏圖其實受到智財權保護，政府部門不應在未經授權的情況下隨意使用，結果海巡署小編不但回覆網友，「發文前已花錢購買版權」，並把授權頁面貼出來與網友分享。網友紛紛稱讚海巡署，不但很懂行銷，而且也尊重智財權，該篇貼文再一次引起討論與朝聖的熱潮。

經濟部智慧財產局著作權組組長毛浩吉接受中央社採訪時指出，現在網路上流傳的許多哏圖，其實都是圖庫公司的產品。由於這些圖片都是受到智財權保護，使用時必須要取得圖片公司的授權，或支付相對應的金額。

除了購買圖庫之外，也有些部會採取「二次創作」的方式，將現有的圖片、角色重新繪製，並用於行銷。

毛浩吉指出，著作權法規定著作權人有改作的權利，而其他人若要改作，則必須經過著作權人同意。以日本動畫「寶可夢」為例，確實有不少人會使用這個作品中的角色行銷或是做為政策宣導，但毛浩吉提醒，若沒有經過著作權人同意就改作，一樣有侵犯智財權的疑慮。

除了哏圖或是改作，原創的IP也成為近來政府傳達政策的新工具。疾管署從去年起推出一系列的疾病擬人系列，透過原創角色向民眾介紹各種疾病的原因、症狀與注意事項，由於設計相當精緻、推出周邊商品，引起不小的討論。

毛浩吉表示，越來越多部會會設計專屬的人物形象與商品，這些形象若不是政府機關的著作財產權，而是委託創作者繪製，那麼著作權屬於創作者所有，政府部會必須與創作者協商授權範圍與條件，若超過授權範圍，一樣會構成侵權。

毛浩吉以「警政署的公仔」爭議為例，多年前警政署曾委託創作者繪製專屬的公仔娃娃，並明定只有警政署能夠使用，而且該圖案只能用於公仔，但後來有地方分局、派出所利用這個圖案，委託廠商製作文宣，結果被原創作發現，一度告上法院。

一名曾經協助政府某部會繪製文宣的插畫師受訪時指出，不論是誰都應該都要尊重創作者的心血結晶，特別是政府部門，有領頭的效果，更應該要以身作則。

至於民眾使用政府部會的原創貼文內容，毛浩吉說，在一定的合理範圍中使用並不會構成侵權。

他舉例，日前台灣發生搶購衛生紙的情形時，行政院長蘇貞昌在臉書貼出「咱只有一粒卡臣」，呼籲民眾不要囤積衛生紙，後來這張圖片被日本媒體翻譯成日文並在節目中播送，說明台灣的情況。將中文翻譯成日文以利傳達給日本民眾，這樣是屬於合理使用的範圍，並不會構成侵權。（編輯：紀淑芳）1090321