新科藍委表現受關注 曾銘宗：回歸專業謹慎發言

（中央社記者范正祥台北21日電）新國會上任即將滿2個月，這段期間部分新手上路的國民黨立委質詢受關注，國民黨立委曾銘宗分享心得給黨籍新任立委，提醒「回歸專業、做好功課、謹慎發言。」

曾任國民黨立法院黨團總召和代理國民黨秘書長的曾銘宗接受中央社記者訪問時說，立法院是一個媒體中心、政治中心，「立委講什麼話，人家都用放大鏡、顯微鏡檢視」，所以不論問政質詢或審查法案都要相對小心，必須做好功課。

第10屆立法院上任以來，部分新科立委言行惹議，連任不分區立委的曾銘宗認為，全體立委113席，每一屆淘汰率都很高，有很大一部分是新來到立法院，現在整體來看，表現已經是不錯了。

被問到給新進立法院的國民黨立委建議，曾銘宗說，不論是區域或不分區立委，都有其專長與專業，他會建議新任立委先從自身專業的領域發揮，等一段時間，行有餘力再擴展到其他領域。

曾任金融監督管理委員會主委的曾銘宗分享自己在國會問政的心得指出，他上一屆剛進入立法院時，幾乎都在財政委員會向財經部門質詢熟悉的財經領域事務，到了第2年、第3年，擔任黨團幹部之後，才漸漸受訪回應政治領域的議題。

曾銘宗說，目前他沒有擔任黨團幹部，所以相關問政還是回歸到財政金融領域。

部分黨籍新進立委近來質詢表現引起外界非議，曾銘宗認為，除了應該秉持「回歸專業、做好功課、謹慎發言」的態度，他也建議，萬一有什麼狀況，要馬上澄清，「該澄清的要澄清、該道歉的要道歉」，會是比較好的處理方式。

不過，曾銘宗也指出，未必新任立委就一定不能立刻有好的問政表現，他以國民黨立法院黨團的成員舉例指出，像是年輕的新任立委洪孟楷等人表現就很不錯。

洪孟楷回應中央社記者詢問，被問到第一次擔任立委，如何做好問政質詢和審查法案時表示，他在交通委員會，問政首要一定要親力親為了解每個議題和提案，就算同仁幫忙準備資料，不管自己行程多忙，一定回到辦公室再看過一遍。

洪孟楷說，2月1日就任以來，他常常早上7時以前就到辦公室，晚上9時許、10時才離開，「有做功課，持續累積了解，就會增加自己問政的高度和自信。」

他表示，新聞的掌握，議題非常重要，他過去擔任國民黨發言人時常受邀參加政論節目，知道媒體議題方向及民意趨向，這些經驗可以協助他在國會問政更掌握脈動。不過，最重要的是「問政真有不懂的地方，還是要向人請益。」

洪孟楷指出，或許在問政台上，立法部門與行政部門可能壁壘分明、捍衛各自立場，但他私底下也會向比較熟的資深公務同仁請益，「真的有專業問題的時候，國家的公務同仁還是很樂意的告訴立委一些實際的狀況。」（編輯：謝佳珍）1090321