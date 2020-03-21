經營臉書 林為洲建議藍委衝5萬粉絲

（中央社記者范正祥台北21日電）國民黨立法院黨團總召林為洲等黨團幹部昨天與新任立委交流，林為洲建議，網路媒體時代，每位新科立委要好好經營臉書平台，粉絲數至少衝到5萬人以上。

新國會新會期，國民黨立法院黨團2月10日曾舉辦議事運作研習營，分享議事規則與議事攻防經驗，以幫助新進立委加速了解立法院；黨團昨天再次安排新進立委交流，主要討論質詢應注意要點，包括吳斯懷等多位新進立委都到場。

交流過程中，林為洲指出，未來國民黨需要更加團結來面臨新的挑戰，並提醒在網路媒體的時代，立委的臉書必須好好經營，也建議有經驗的立委助理們可以舉辦研習互相交流，一起帶動國民黨的進步與改變。

談及臉書經營，林為洲認為，臉書平台除了可以貼出問政記錄，更重要的是可以探詢民意，當無法判斷質詢好壞，可透過臉書試水溫，得知民眾反映，另被扭曲或打壓時，也可在臉書完整呈現自己的論述，至少可在臉書達到聲量平衡。

林為洲建議新進立委努力增加臉書粉絲數，希望至少衝到5萬人。

此外，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安指出，在野黨監督行政部門天經地義，但他提醒，質詢方向、議題掌握要謹慎，避免被外界見縫插針、斷章取義。（編輯：謝佳珍）1090321