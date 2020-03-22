江啟臣走訪執政縣市 赴雲嘉會張麗善黃敏惠

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨主席江啟臣今天分別拜訪雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，江啟臣表示，凝聚共識才能往前走，透過各縣市的拜會請益及各縣市溝通聯繫機制，可以凝聚黨內基層意見。

江啟臣自當選黨主席後，積極拜訪國民黨執政縣市首長，國民黨文傳會下午發布新聞稿表示，江啟臣今天與國民黨秘書長李乾龍、政策會執行長林為洲、立委溫玉霞、翁重鈞，先後拜訪嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆及雲林、嘉義縣市的黨團，針對「防疫措施、市政建設、政策合作、黨務再造」等多項大家關心的議題進行意見交換。

江啟臣表示，自上週起已陸續展開15個執政縣市的拜訪行程，除了於上週日南下拜訪高雄市長韓國瑜、議長許崑源外，也撥空拜訪了新北市長侯友宜，20日更分別前往台北市議會、新北市議會拜會並與黨籍議員座談，包含今天的雲林縣、嘉義縣市，預計下週就會完成西部9縣市首長的拜訪，另外，東部及離島縣市也都在規劃中。

江啟臣說，未來黨中央與地方的合作將不計任何形式。國民黨目前有15個執政的縣市，對於所有從政同志，包括地方縣市長、民代，都必須相互合作、相互支援，未來黨中央會強化與各縣市多元的溝通聯繫機制，23日即在智庫舉辦15執政縣市研討會，聽取各縣市代表對於防疫與國土開發等相關議題的意見。

江啟臣表示，「凝聚共識才能往前走」，透過各縣市的拜會請益及各縣市溝通聯繫機制，可以凝聚黨內基層意見，以作為立法院及縣市議會接下來問政與攻防的切角，也會讓國民黨往後作戰方向更符合地方政府與基層民眾的需求。

江啟臣強調，國民黨要「從下而上、從外而內」的傾聽基層、回應民意，從原本「輕地方、重中央」的「倒梯形」，轉變成重視地方的「金字塔型」，國民黨要成為一個接地氣的政黨，才能重拾民眾的信任。（編輯：林興盟）1090322