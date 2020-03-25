黨政人士：包機沒有不同調 帶風向無益整體防疫

（中央社記者葉素萍台北25日電）黨政人士今天說，如何將滯留武漢國人接回台灣，政策考量核心始終是中國疫情實際狀況，落實檢疫優先、弱勢優先，以最高規格進行防疫整備，政府「並沒有所謂不同調的問題」，部分政治人物在包機議題刻意帶風向，無益整體防疫。

中國武漢將解除封城，外界質疑，中央流行疫情指揮官陳時中與行政院長蘇貞昌對滯留武漢國人回台方式不同調。

黨政人士表示，中國雖聲稱「清零」，但到目前還限制湖北出差和探親的人員一律不得返回北京，而且其他地區的人員返回北京後，仍需進行居家或集中觀察14天，顯示中國的疫情現況仍有待觀察。

黨政人士說明，如何將滯留武漢的國人接回台灣，政策考量的核心始終是中國的疫情實際狀況，落實檢疫優先、弱勢優先，以最高規格進行防疫整備，這是政府一體的一向堅持，「並沒有所謂不同調的問題」，部分政治人物從疫情爆發之初，便一而再再而三在包機議題上刻意帶風向，完全無益於台灣整體的防疫工作。

黨政人士指出，府院及疫情指揮中心都有就相關作業進行討論與沙盤推演，判斷目前中國的疫情仍待觀察，因此，中國的「解封」與否，和台灣是否「解註記」是兩回事。各單位也一致認為，應該堅守最嚴謹的防疫規格，為了管控風險，對於從武漢返台的國人仍有註記必要，因此，在這個觀察期，仍傾向以包機模式為主，也不排除定點、定時的航班模式，但可行的方案仍須與對岸溝通協商。

黨政人士表示，最終的方案會依照前兩次包機的執行經驗，與對岸溝通協商，特別是前兩次包機最大的爭議，就是雙方在防檢疫的標準跟認知有所不同，但要回到台灣生活的人，就必須符合台灣的最高防檢疫標準，也要呼籲對岸，必須尊重台灣的標準。（編輯：謝佳珍）1090325